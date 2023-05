Kortrijk hoopt op zon voor 25ste beachvolleytornooi

Dit weekend (20 en 21 mei, red.) staat de 25ste editie van het Beachvolleytornooi in Kortrijk op de kalender. Plaats van het gebeuren: de Grote Markt. Er is een topaffiche, en de organisatie hoopt op goed weer om het feestje compleet te maken.

“Vijfentwintigjaar geleden richtten we een beachvolleyclub op in Kortrijk”, vertelt Jurgen Demolie, voorzitter van Balti Kortrijk Spurs. “Dat gaf een extra dementie aan onze volleybalclub. In 1996 organiseerde VC Sint Amand Zuid de eerste editie van een manche van het Belgisch kampioenschap beachvolleybal. De nationale organisatie was toen ook aan haar proefstuk toe, en de Veemarkt was de locatie bij uitstek. We herinneren ons nog de snikhete opbouw, en de storm in de nacht voor het event.”

“Ondertussen hebben we aan onze thuishaven de Lange Munte twee professionele beachvolleyterreinen. In de toekomst willen we dit stap voor stap uitbreiden met tornooien en wedstrijden.”

BK-finales

“Deze week hebben we een goed gevuld programma op de Grote Markt. Op dinsdag was er al het stadstornooi, met de verschillende stadsdiensten. Op woensdag waren er ons jeugdtornooi en bedrijventornooi, en op donderdag was het tijd voor de manche van het AMA-beachtornooi en ’s avonds waren de dames aan zet. Op vrijdag zijn de recreanten aan de beurt voor hun tornooi. Op zaterdag zijn er de kwalificaties voor het Belgisch kampioenschap, op zondag de finales. Editie 25 belooft opnieuw een voltreffer te worden, met de verzekerde deelname van alle Belgische topploegen, zowel bij de dames als de heren.”

“En niet te vergeten: zaterdagavond is er het optreden van de coverband The Crowd in de tent op de Grote Markt. En er is, qua randanimatie ook een Kids Corner. Hopelijk is de zon van de partij en kan er genoten worden van zuiderse toestanden, met een sun, fun en beach gevoel.

Klaar voor seizoen

Ondertussen is de zaalvolleyploeg Balti Kortrijk Spurs al een flink stuk opgeschoten met zijn huiswerk voor volgend seizoen.

“We eindigden in de competitie op de tweede plaats – weer net niet, dus. In de testwedstrijd om de promotie verloren we met 2-3 van Guibertin, maar die partij is niet verlopen zoals het officieel moet. Nu, we concentreren ons op volgend seizoen. We hebben met de Fransman Julien Lemet een nieuwe coach. En de Franse speler Quintin Pompon komt ons team vervoegen, net als Lowie Lootens en Leonis Dedeyne. Hopelijk is het nu derde keer, goede keer voor de promotie naar eerste. Dat zal ons vlotter toegang bieden tot partners.”