Knack zet in drie sets Achel opzij

Tegen het voorlaatste geklasseerde Tectum Achel kwam Knack Roeselare nooit in last en won dan ook overtuigend in drie sets en setstanden 25-19, 25-21 en 25-14.

Knack-coach Vanmedegael moest wel wijzigen in de receptielijn want hj beschikte niet over de revaliderende Verhanneman noch op de op preventie rust gestelde Desmet. De receptielijn was dan ook samengesteld uit de hoekspelers Tammearu en Lecat naast libero Deroey. In het middden kreeg Van de Velde volle speelgelegenheid op de stek van Fasteland.

Inleidend kwam Knack gemakkelijk 5-0 en 7-2 voor want profiteerde optimaal van aanvallende missers bij Achel. De Limburges herpakten zich evenwel via vooral Van Walle en Mäkkinen waardoor Achel bijbeende bij 10-10. Ahyi en Lecat aanvallend en blokkend leidden Knack naar een nieuwe vierpuntenbonus en die bleef tot 21-17 op het bord waarna Knacknog van twee bezoekende opslagmissers profiteerde om 25-19 af te ronden.

Sterke Ahyi

De tweede beurt opende Achel overtuigender en kwam zelfs 6-9 voor. Dan vond D’Hulst een paar keer Coolman optimaal die niets miste en ook blokkend counterde. Van 8-11 ging het met Ahyi aan de servicelijn die de Limburgse receptie teisterde naar 14-11. Want Ahyi scoorde dan ook alles van achter de driemeterlijn. Achel kon nog bijbenen tot 16-15 als spelverdeler Verschueren zich bij een verdedigende actie blesseerde aan de hand en even later definitief moest vervangen worden door Gortzak. Achel klampte nog aan tot 19-19 maar ging dan zelf weer aanvallend en vanop de servicelijn in de fout wat het Knack gemakkelijker maakte met 25-21 te verdubbelen.

Set drie was er teveel aan voor de Limburgers die nog te weinig weerwerk konden bieden en Knack via 7-3 en 19-11 dominerend de wedstrijd naar 25-14 zag afwerken.

Als Maaseik woensdag tegen datzelfde Achel en Menen zaterdag tegen Haasrode/Leuven volle wedstrijdwinst versieren in hun inhaalwedstrijd moet Knack zaterdag 5 maart op de laatste speeldag in de Tomabelhal tegen Maaseik minstens één wedstrijdpunt halen om regulier kampioen te worden. (RBD)