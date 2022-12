Knack Volley zet Maaseik in drie sets opzij

In deze heenwedstrijd van de halve finales van de Belgische beker haalde Knack in drie sets, met setstanden 25-16, 25-22 en 25-21, volle wedstrijdwinst. Het betekent dat Knack in de terugwedstrijd over veertien dagen aan twee deelwinsten genoeg heeft om het finaleticket op zak te steken.

Knack Volley opende in zijn typeopstelling vernietigend. Fasteland counterdeTreial twee keer op rij naar 4-2 en een dominerend Knack sloeg meteen een vijfpuntenkloof naar 8-3. De thuisploeg speelde die eerste set omzeggens foutloos vanuit een hoge servicedruk, een loepzuivere receptie en daaruit voortvloeiend het lucide verdeelwerk van D’Hulst. De aanvallers werkten heel scherp af en Maaseik kreeg maar geen poot in de wedstrijd die eerste beurt. Volleybal volgens het boekje van coach Vanmedegael dus en dat vertaalde zich op het scorebord met tussenstanden 10-5, 18-9 en 24-14. Tot Fasteland de tweede setbal, de eerste werd de Noor afgeblokt, verzilverde naar 25-16.

Weerbaar Maseik

Dat omzeggens foutloze volleybal bleef evenwel niet duren de eerste herneming. Aanvallend bleef Koukartsev wel scoren met een foutloze negen op negen die tweede beurt. Maar Roeselare kon vooral die opslagdruk niet aanhouden. Knack liet Maaseik in de wedstrijd komen omdat het zelf niet meer zo secuur afwerkte en Maaseik meer recupereerde in verdediging. Servicemissers anderzijds, zes die tweede set, beletten dat het betere aanvalswerk beloond werd. De Griek Protopsaltis kwam er aanvallend beter door net als Reggers en dat hielp Maaseik tot 19-19 op gelijke hoogte van Knack. Tot Verhanneman met een plaatsbal en een servicepunt weer een tweepuntenkloof sloeg. Via de videochallenge kraag Knack een blok op Protopsaltis in gegeven, Bartos neutraliseerde die eerste setbal nog maar bij een balbetwisting aan het net floot de scheidsrechter, die gelijk kreeg van de door Maaseik gecontesteerde videochallenge, in het voordeel van Roeselare en stond de 25-22 en 2-0 op het bord.

Beslissing in slot

Ook de derde set kon Maaseik tot in de slotfase gelijke tred houden met Knack dat bij 18-18 een rally in eigen voordeel beslechtte naar 19-18. Dat bracht Tammearu aan de service die een opslagpunt scoorde, Coolman een Maaseikse receptie blokkend afstrafte en Koukartsev vanuit de verdediging de 22-18 op het bord mokerde. Tammearu voegde er nog aan ace aan toe. Coolman werkte scherp af naar de matchbal die Bartos twee keer neutraliseerde waarna Reggers met een foute service de 25-21 op het bord deed flikkeren.

In de terugronde volstaat het voor Knack twee sets te winnen om in de finale te zitten. Verliest Knack in Maaseik met 3-0 of 3-1 dan wordt een ‘golden set’ gespeeld.

Woensdag speelt Knack voor de competitie bij Caruur Gent, zaterdag 10 december is Lindemans Aalst de opponent in de Tomabelhal.