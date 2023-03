Knack Volley zet Caruur Gent in drie sets opzij

Door het derdegeklasseerde Caruur Gent in drie sets (setstanden 25-20, 25-17 en 25-23) terug te wijzen slaat Knack een vierpuntenkloof met de Gentenaars en dat zou de beslissende kloof naar de titelfinale kunnen inleiden.

Roeselare trad aan in zijn geijkte opstelling, bij Gent speelde Fischer als hoofdaanvaller voor De Vries die niet helemaal fit was. Roeselare opende heel geconcentreerd en de aanvallende meerwaarde via Coolman, Fasteland en Koukartsev waar de Gentenaars monddood bleven leidde rap tot een vijfpuntenbonus bij13-8. En als Coolman blokkend Fischer counterde stond de 16-10 op het bord. Toch even een Gentse opflakkering als Degruyter serverend succes kende met twee servicepunten en evenveel bloks op Rotty wat de 16-15 op het bord deed flikkeren. Meer zat er evenwel niet meer in voor de Gentenaars die maar moeizaam meer onder de Roeselaarse servicedruk uitkwamen en aanvallend niets klaar speelden. Rotty aanvallend en blokkend en D’Hulst serverend zorgden weer voor een vierpuntenkloof bij 21-17. Verhanneman en Rotty misten aanvallend niets meer en dat leverde eerste deelwinst op met 25-20.

Gent herpakt zich wel de eerste herneming en kwam 6-9 voor. Dat was vooral het werk van Kjaer die een aanvallende drie op vier neerzette die set en serverend voor twee punten tekende. Het duurde even eer Knack die achterstand naar 16-15 omsloeg al waren de bezoekers te beperkt in aanvallend opzicht. Vanaf 17-17 neutraliseerde de Roeselaarse verdedigingslijn alle bezoekende aanvallen en op de counter zorgden Koukartsev en Verhanneman elk met drie en Rotty met twee aanvalspunten in één ruk voor de 25-17 verdubbeling.

Tegen dergelijke aanvallende meerwaarde was Gent niet opgewassen. De derde beurt hield middenman Colson de Gentenaars nog in het Roeselaarse spoor met een foutloos reeksje van zes middenaanvallen maar Koukartsev ontbond nog even zijn duivels nadat hij een netfout aangesmeerd kreeg (aanvallend 6 op7 die derde beurt) wat de score van 14-12 via 17-13 naar 20-15 deed evolueren. Wedstrijd gespeeld denk je dan maar enkele wissels, Plaskie kwam er in voor Verhanneman en Tammearu maakte zijn rentree even voor Rotty, leidden tot enkele onzuiverheden vooral in receptie op services van Kjaer en 22-21. D’Hulst serveerde naar 24-21 tot Coolman na een Roeselaarse receptiemisser die de 24-23 op het bord bracht aanvallend de derde deelwinst 25-23 beslechtte.

Zondag speelt Knack om 18 uur bij Haasrode/Leuven waarmee de heenronde in deze play-offs meteen afgerond wordt.