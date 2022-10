Knack Volley wint tiende supercup in drie sets

Kampioen Roeselare verrijkte zijn palmares met een tiende Supercup door bekerwinnaar Caruur Gent in drie simpele sets af te maken door maar respectievelijk 19, 17 en 15 tegenpunten toe te staan. En die zijn illustratief voor het maar povere weerwerk dat de Gentenaars boden.

Knack-coach Steven Vanmedegael opende zijn tiende Knackseizoen in de modale opstelling met Tammearu op de stek van de naar Padua verkaste Desmet en liet de nieuw aangetrokken hoofdaanvaller Koukartsev meteen debuteren. Bij de bezoekers posteerde coach Jan Van Huffel zijn nieuwkomers de Deense receptie/hoek Tobias, de Finse libero Breilin en hoofdaanvaller Fischer.

Na een tot 9-9 gelijkoogaand wedstrijdbegin sloeg Knack de kloof naar 13-9 wat vooral het werk was van Tammearu en centrumspeler Fasteland. Na een vervelende onderbreking van bijna 10′ over het al of niet toekennen van een videochallenge voor Knack door een weifelend leidende eerste ref Knaepkens, maar die dan uiteindelijk niets veranderde aan de 13-10, stoomde Roeselare door naar 17-10 waarmee de eerste set gespeeld was. Dat was weer via vooral weer Tammearu en Fasteland beiden zowel blokkerend als in de afwerking. Bij 24-17 had Knack wel nog drie setballen nodig eer Koukartsev van achter de driemeterlijn de set rondmokerde op 25-19.

En daarmee was het scenario voor de volgende sets ook meteen uitgetekend. Een gretige landskampioen kreeg te weinig weerwerk van Gent om van een goede partij te gewagen. Koukartsev teisterde vanop de servicelijn en Tammearu volgde dat voorbeeld. De Gentse setter Degruyter moest heel wat loopwerk afleveren om de minder zuivere recepties tot smashklare ballen om te buigen. Knack nam dan rap afstand van Gent om via 8-4 naar 19-9 door te trekken. Al had Roeselare dan wel weer een drietal setballen nodig tot Tammeraru 25-17 besloot.

In set drie moest Knack niet eens voluit gaan want Gent grossierde in onzuiverheden. Waaronder overigens maar liefst acht servicemissers. Voor Knack-coach Vanmedegael was het de gelegenheid om naar het setslot toe eerst de nieuw aangetrokken centrumspeler Maicon Leite en ook die andere nieuwkomer Plaskie in te brengen voor Verhanneman. Knack had deze keer zelfs vier setballen nodig om 25-15 af te ronden. En tekenend voor die derde set, die vierde setbal serveerde bezoeker De Vries in het net.

Deze supercup leerde alvast dat een gretig Knack Volley klaar is voor de competitie die het volgende zondag om 18 uur bij nieuwkomer Guibertin op gang slaat.

(RBD)