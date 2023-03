Knack Volley wint overtuigend in drie sets bij VC Haasrode/Leuven

Op deze laatste speeldag van de heenronde van de Champions Playoffs liet Knack Roeselare zich bij het VC Haasrode/Leuven niet verrassen en passeerde in drie sets oud-ploegmaat en Knackicoon Tuerlinckx en co. Na eerder moeizame eerste 22-25 deelwinst verdubbelde Knack gemakkelijk met 18-25 om met 21-25 de 0-3 te beslechten.

Knack-coach Vanmedegael opende in de geijkte opstelling om de derde beurt de gerevalideerde Tammearu in te brengen voor Verhanneman. De Est illustreerde alvast dat hij klaar is voor de finale van de CEV-cup en beslissende kampioenschapsfase. De thuisploeg begon wel heel gemotiveerd, zette Knack de set door onder druk en kwam via 10-6 zelfs 18-15 voor die inleidende beurt.

Dat was dan vooral de verdienste van Tuerlinckx die aanvallend omzeggens niet af te stoppen was tot die eindfase en voor 10 van die 18 punten zorgde. Daarna evenwel zat hij in de greep van de Knack-verdediging terwijl zowel Verhanneman als Koukartsev en Fasteland voor de Knack-remonte zorgden bij 20-20. Het werd nog even spannend als Peeters voor de 22-23 zorgde maar Fasteland mokerde de setbal op het bord en die werd door Depovere, die er op de servicelijn voor de Noor ingebracht werd, met een ace verzilverd naar 22-25.

Haasrode stond er dan wel even aangeslagen bij en kreeg de tweede set rap een 0-3 en 4-11 aan de broek gesmeerd. Tuerlinckx kon niet meer voldoende in stelling gebracht worden en bij Knack waren Koukartsev en Coolman outstanding zowel in blok als de afwerking. De foutenlast zwol aan bij de thuisploeg die niet meer bij machte bleek de dominantievan Roeselare aan te tasten. Een foute service van Beelaert leverde Knack bij 17-23 de setbal op en de tweede mocht mocht de voor Verhanneman ingekomen Tammearu meteen aanvallend naar de 18-25 verdubbeling doorslaan.

Tammearu overtuigend

Tammearu verving Verhanneman meteen ook de derde beurt en daarin bewees hij met zeven punten waarvan vijf aanvallend waarvan twee van achter de driemeterlijn, twee blokkend en een ace dat hij weer even flitsend is als voor zijn enkelblessure. Dat is dan vooral positief voor de CEV-finalepartij van woensdag in Modena. In die derde set kon Haasrode dan wél weer Tuerlinckx in stelling brengen en na een aarzelende start scoorde hij aanvallend een reeksje van zeven punten. Dat hield Haasrode dan in het Roeselaarse spoor tot 19-19. Maar van dan af werd Tuerlinckx weer uitverdedigd en ging Knack gedecideerd door naar de volle 21-25 wedstrijdwinst via storend serveerwerk van ondermeer Coolman, een blokkende Fasteland en Tammearu en Koukartsev die aanvallend scoorden. Wat op zich dan weer het lucide verdeelwerk van D’Hulst illustreerde.

Zoveel is alvast duidelijk, wij gaan naar een meervoudige titelfinale Roeselare-Maaseik. Dé hamvraag daarbij is wie met het thuisvoordeel die finalemarathon begint. Maaseik leidt momenteel met 18 punten, Knack telt 17 punten, het derde geklasseerde Gent volgt al op zeven punten van Knack.

Woensdag speelt Knack de heenwedstrijd in de European CEV-cup bij Modena, een week later is er de beslissende terugwedstrijd in de Roeselaarse Tomabelhal.

(RBD)