Knack Volley wint in de belle slijtageslag bij Tours VB

Knack Roeselare ging bij Tours VB zijn revanche halen voor de ontgoochelende openingsnederlaag thuis tegen Tours en won een bijzonder hoogstaande partij Europees volleybal met 2-3. De setstanden 23-25, 26-24, 23-25, 30-28 verraden al de intensiteit van deze partij propagandavolleybal. Al kon Knack in de belle dan met 9-15 wel duidelijk afstand nemen.

Om 20 uur sloeg Tammearu het eerste punt op het bord maar het was 22.45 als Drame Neto bij 9-14 in de belle met een outservice de Roeselaarse zege vastlegde. Daartussen lag een serieuze brok propagandavolleybal van hoog niveau. Beiden opponenten hielden elkaar in zowat alle spelonderdelen in evenwicht. Roeselare opende in zijn basisopstelling het felst naar 0-4 via Tammearu en Verhanneman aanvallend en twee blocks van Coolman. Knack kon die bonus tot 11-14 op het bord houden maar vooral Palonsky kon die achterstand bij 14-14 dichtslaan. Knack bleef dan wel constant één of twee punten voor niettegenstaande Koukartsev even niet meer scoorde. Maar Verhaneman werkte heel secuur af. Voor Tours stelde De Barros Ferreira 23-23 gelijk als Tammearu voor Knack de de setbal vastspijkerde en Koukartsev die vanop de servicelijn naar 23-25 winst doortrok.

Drie deelbeurten

Knack ging duidelijk op zijn hoge niveau van de decembermaand door, maar ook Tours groeide in de wedstrijd. Dat resulteerde dan in drie deelbeurten waarin het scorebordverschil tussen beide opponenten nooit nog hoger dan twee punten opliep en de details het verschil maakten.

De tweede set zorgde weer Tammearu na knap uitverdedigen van Deroey voo de eerste setbal bij 23-24. Drame Neto stelde gelijk en sloeg de setbal naar Franse kant. Maar de video challenge toonde aan dat hij de middellijn had overschreden en het 24-25 stond. Tot de tweede ref op die challenge een netfout zag van Knack, het integendeel 25-24 bleef en spelverdeler Coric met een ace de bordjes gelijk hing.

Begin derde beurt dreigde Knack even de pedalen te verliezen, D’Hulst betwistte te fel een scheidsrechterlijke beslissing, Coolman sloot zich aan maar kreeg rood en een punt tegen wat de 4-6 naar 6-6 veranderde. Met dan een bijzonder prangend setslot waarbij libero Deroey een beslissende rol speelde. Bij 23-23 verdedigde hij eerst een gemaakt punt van Parkinson nog uit waarop Koukartsev de 23-24 vastpinde. En op die setbal graaide Deroey een gemaakt punt van De Barros Ferreira even spectaculair van de grond waarop Koukartsev de set bij 23-25 rondsloeg.

De vierde beurt maakte D’Hulst gedurfde en knappe keuzes naar 12-14 en dan viel Fasteland, die sterk bezig was, met en verzwikte enkel na een netduel uit. De ingekomen Leite scoorde wel de 13-15 maar daarbij viel bij Tours op identieke wijze Nasomento Dos Santos met een enkelblessure uit. Bij 24-23 versierde Tours een setbal naar de 2-2 setstand maar Knack neutraliseerde drie setballen, kwam via Verhanneman op 27-28 zelf op matchbal maar moest na een set van 39’ de belle toestaan met 30-28.

Beslissende set

In die beslissende set kon Knack een 3-3 via een plaatsbal van Verhanneman en een blok van Leite plus een Franse aanvalsmisser naar 3-6 doortrekken en werd niet meer verontrust want bleef storend serveren. Deze zege brengt Knack met nog één wedstrijd bij reeksleider Civitanova op de tweede plaats in de poule. De vijf tweede en beste derde maken in een barragematch in heen en terug onder elkaar uit wie de vijf reekswinnaars vergezellen naar de kwartfinales van de European Champions League.

Knack Roeselare ontvangt zaterdag voor de reguliere competitie Axis Guibertin om 20.30 uur.

(RBD)