Knack Volley verliest in drie sets van Jastrzebski

Net als in de heenwedstrijd in de Tomabelhal verloor Knack Roeselare in drie sets van pouleleider Jastrzebski Wegiel. Het knappe weerwerk met respectievelijk twee keer 21 en in set drie 23 tegenpunten moet wel vertrouwen geven voor de drie resterende poulewedstrijden.

Tot de door velen gevreesde afstraffing voor een Knack, dat in herstelmodus na de corona-inactiviteit, tegen de Poolse kampioen moest optornen kwam het niet. Integendeel, want op uitzondering van de tweede set, waarin Knack rap vijf punten in het krijt stond, hielden beide teams elkaar constant in evenwicht.

Knack, met spelverdeler Depovere voor de nog herstellende thuisgebleven D’Hulst, opende duidelijk zonder complexen. En waar er zaterdag in Aalst in de afwerking ondermaats gepresteerd werd leverden de eerst tien sollicitaties van Depovere naar gevarieerd Desmet, Verhanneman en Ahyi evenveel aanvallende punten op. En eigenlijk kon Jastrzebski de stand gelijk houden omdat Knack dat sterke aanvalswerk niet kon bevestigen door een teveel aan opslagmissers. Het stond 11-11 eer het Poolse blok een eerste keer Ahyi counterde. Het duurde overigens tot 19-18 als Clevenot een eerste keer voor een bonus van twee punten kon zorgen. Verhanneman aanvallend en Coolman blokkend op hoofdaanvaller Hadrava herleidden de 22-19 nog naar 22-21. Dan kreeg de Knack-receptie het Poolse seervicegeweld niet meer onder controle en Clevenot serveerde de setbal naar 25-21.

In de fout gedwongen

De eerste herneming kreunde Knack onder de Poolse druk zowel vanop de servicelijn als in de afwerking waar hoofdaanvaller Hadr van achter de drie meterlijn niet meer af te stoppen was. Zelf kregen de Knackaanvallers nog moeilijk de bal op de grond. Knack plooide wel maar kraakte niet. Zo werd eerst een 5-2 naar 6-5 herleid. Tot ook zowel Fornal als Clevenot en Macyra de moker bovenhaalden en Knack 15-10 in het krijt stond. Zowel Coolman als Fasteland counterden Hadrava en Macyra blokkend en Verhanneman aanvallend knaagden aan die achterstand. Bij 17-15 serveerde Verhanneman de Poolse receptie in verlegenheid waardoor de aanvallers in de fout gedwongen werden. Met een blok op Szymura kwam Knack zelfs 18-20 voor. Meer zat er niet meer in. Ahyi sloeg out naar 24-21 en Szymura verzilverde die eerste setbal naar 25-21.

De derde beurt werd een kopie van de inleidende set waarin beide opponenten constant in elkaars buurt bleven. Desmet, zaterdag aanvallend ondermaats, sloeg die derde beurt een foutloze 6 op 6 bij elkaar en ook Verhanneman miste omzeggens niets. En dat bleef zo tot het wedstrijdslot waarin bij 23-22 oud-Knackspelverdeler Tervaporrti op de Poolse servicelijn kwam en Clevenot met een blok op Ahyi het wedstrijdpunt op het bord counterde. Verhanneman neutraliseerde die eerste wedstrijdbal maar Fornal zette de tweede om tot 25-23 totaalwinst.

Uiteindelijk toch een vertrouwengevende prestatie van Knack Volley dat mits volle wedstrijdwinst de drie resterende wedstrijden nog een ticket voor de kwartfinale kan versieren.

Op woensdag 9 februari ontvangt Knack in de Tomabelhal het Duitse Friedrichshafen.