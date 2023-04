Knack Volley sluit Champion Play-offs af met 3-0 winst tegen Haasrode/Leuven

In een voor zowel Knack als Haasrode overbodige partij nam Knack in drie sets en setstanden 25-17, 25-18 en 25-20 afstand van Haasrode/Leuven.

Zowel Knack-coach Vanmedegael als zijn protagonist Kris Eyckmans opteerden ervoor te roteren. Vanmedegael liet enkel de centrumspelers Coolman en Fasteland naast libero Deroey van de basis aantreden en speelde de wedstrijd door met Depovere aan de spelverdeling, Ahyi als opposiet en het duo Rotty-Plaskie op de receptie/hoek. Geen D’Hulst of Verhanneman noch Tammearu en Koukartsev in de ploeg. Bij de bezoekers bleef Tuerlinckx in trainingspak naast de voor volgend seizoen aan Knack gelieerde middenspeler Van Elsen.

Fouten

In een gelijk opgaande eerste set konden de bezoekers wel 7-9 voor komen eer Knack zijn draai vond en direct naar 14-9 riposteerde. Rotty smashte de 8-9 op het bord en dan kwam Depovere aan service. Hij bleef er staan tot 14-9 en tekende drie servicepunten aan waar Coolman blokkend en Rotty aanvallend scoorden. Set meteen gespeeld. Knack diepte uit naar 20-12, geholpen door bezoekende fouten. Een onmachtig Haasrode moest de 25-17 toestaan.

De eerste herneming opende Knack te weinig attent en kwam 4-8 achter. Haasrode kwam nog 11-13 voor eer Knack blokkend via Coolman en in de afwerking langs Ahyi en Rotty de achterstand omsloeg. Plaskie kwam goed in de wedstrijd naar 19-14. Haasrode bleef servicemissers afleveren. Een opslagmisser van De Bruijn leverde de setbal voor de verdubbeling op die Depovere met een ace simpel verzilverde naar 25-18.

Speler van het jaar

In set drie nam Knack van meetaf aan de leiding op het scorebord. Plaskie vond zijn draai helemaal, wat door een aanvallende vijf op vijf geïllustreerd werd. De bezoekers konden even een 10-7 naar 17-17 terugbrengen maar werden in het wedstrijdslot weggeblokt naar 25-20.

Na de wedstrijd werd Stijn D’Hulst door de supportersclub gehuldigd als ‘Speler van het jaar’. In twee stemronden verzamelde de spelverder 1244 punten. Pablo Koukartsev werd tweede met 1102 punten, Märt Tammearu werd derde met 752 punten. Over de twee stemronden werden er 844 stemformulieren ingediend.

Vrijdag 28 april begint Knack de meervoudige titelfinale tegen Maaseik naar drie winnende wedstrijden in de eigen Tomabelhal.