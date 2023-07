Knack Volley Roeselare kent z’n tegenstanders in Champions League

Belgisch kampioen Roeselare kent z’n tegenstanders in de groepsfases van de Champions League. De loting vond woensdag plaats in Luxemburg. In de Challenge Cup neemt Bevo Roeselare het dan weer op tegen het Nederlandse Sliedrecht.

Roeselare, vorig jaar finalist in de CEV Cup, neemt het op tegen het Poolse Kedzierzyn-Kozle, de laatste drie jaar Champions League-kampioen. Ook het Turkse Ankara en een tegenstander uit een voorronde zitten samen met Roeselare in poule A. Maaseik is in poule E geloot met het Italiaanse Civitanova, het Tsjechische Lvi Praag en een nog te bepalen tegenstander uit een voorronde.

Bevo Roeselare in Challenge Cup

In de Challenge Cup moet Bevo Roeselare het dan weer opnemen tegen het Nederlandse Sliedrecht. Ze spelen eerst op verplaatsing.