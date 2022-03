Knack Volley overrompelt Waremme naar playoffs

In amper één uur effectieve speeltijd nam Knack zoals verwacht, in deze tweede wedstrijd van de kwalificatieronde, de maat van rode lantaarn Waremme en haalde zijn noodzakelijke tweede wedstrjdwinst met setstanden 25-18 en twee keer 25-12.

Coach Vanmedegael liet receptie/hoek Desmet en centrumspeler Fasteland rusten voor Tammearu en Van De Velde die nog eens mocht aantreden. Knack pakte uit met een portie controlevolleybal waarin de eigen foutenlast miniem gehouden werd en de opponent vanuit een stevige eigen servicedruk moeilijk tot een degelijke spelopbouw kwam.

De eerste beurt konden de bezoekers tot 6-5 gelijke tred houden omdat Abinet en Vandooren geregeld tegenscoorden.

Ahyi sloeg de 12-7 op het bord maar Waremme drong nog even aan naar 13-12 via een acende Cosemans. Bij 17-15 trok Knack via Tammearu de servicedruk nog op, dat deed hij met een ace ook naar de 22-18 waarna Verhanneman aanvallend de eerste setbal op het bord sloeg. Die verrzilverde hij blokkend op Pire meteen naar 25-18.

Geen wedstrijd

Vanaf de tweede beurt was er van een wedstrijd geen sprake meer.Van De Velde strafte met vijf counterende bloks de bezoekende aanvallers weg waar de Roeselaarse afwerkers omzeggens niets meer misten. De eerste herneming diepte Roeselare de 7-5 bonus uit naar 22-11 waarna de ingekomen Van Schie en weer Verhanneman de 25-12 rondsloegen.

Zelfde scenario in set drie waarin Verhanneman met een aanvallende zes op zes duidelijk weer voldoende matchritme heeft na zijn inactiviteit en klaar is voor de playoffs. Hij werd overigens uitgeroepen tot ‘Star of the Game’.

De eerste competitiedag van de playoffs opent Knack op zaterdag 26 maart met een thuiswedstrijd tegen Decospan Menen. Vrijdag 15 april staat Knack-Maaseik op het programma en op dinsdag 19 april is Aalst of Haasrode/Leuven, die spelen zaterdag onderling nog een beslissende wedstrijd, de opponent.

(RBD)