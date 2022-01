Knack Volley niet naar Bulgarije voor Champions League en zaterdag ook geen topper tegen Maaseik

Door het hoge aantal coronabesmettingen binnen de spelersgroep- en staf van Knack Volley Roeselare wordt niet afgereisd naar Bulgarije. Er is echter al een oplossing gevonden, want Knack zal nu op 16 en 17 februari twee matchen afwerken in Bulgarije. Dus geen thuisvoordeel voor Knack. En zaterdag ook geen topper tegen Maaseik. Ook daar werd beslist om de wedstrijd uit veiligheidsoverwegingen te verdagen.

De laatste tests bij spelers en staf van Knack Volley Roeselare onthulden nieuwe besmettingen zodat het afreizen naar Bulgarije voor de Champions League wedstrijd tegen Hebar Pazardzhik op woensdag 12 januari door de medische staf als onverantwoord werd beoordeeld.

Thuisvoordeel afgestaan

Maar al snel werd een oplossing gevonden om de wedstrijd toch te laten plaatsvinden. Knack Roeselare staat het thuisvoordeel af. Zowel heen- als terugwedstrijd zullen nu op 16 en 17 februari in Bulgarije worden afgewerkt.

Voor komende zaterdag stond de topper tegen Greenyard Maaseik op het programma. Om de veiligheid van beide te ploegen te kunnen waarborgen is ook beslist om deze wedstrijd naar een latere datum te verplaatsen. De eerstvolgende wedstrijd is nu in principe de uitwedstrijd bij Aalst op zaterdag 22 januari.