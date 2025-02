Knack Volley maakt zich op voor de BeNe Conference

Volgende week zaterdag kent de BeNe Conference zijn eerste speeldag. Maar welke drie Belgische ploegen nemen er samen met regulier kampioen Knack Volley van Belgische kant aan deel? Dat wordt deze laatste speeldag in de reguliere competitie beslist. Er zijn nog vijf gegadigden voor drie plaatsen.

Al jarenlang werd wordt er bij elke seizoenstart gesmeekt naar een spannender competitie. Met de introductie van de BeNe Conference, een minicompetitie tussen de vier beste Nederlandse en evenveel beste Belgische teams die de BeNe-kampioen moet opleveren, wordt de verlammende hegemonie van Knack Roeselare en Greenyard Maaseik doorbroken. De laatste speeldag bepaalt wie deelneemt aan die BeNe Conference. Meer zelfs, het kan dat vier clubs op een gedeelde tweede plaats de reguliere competitie afsluiten.

Dat is het geval als in Achel – Haasrode/Leuven de bezoekers volle puntenwinst halen via een 0-3 of 1-3 zege. Achel telt nu 35 punten, Haasrode 32. Als de uitslag in die andere onderlinge partij Aalst – Maaseik 3-2 wordt telt Aalst ook al 35 punten. Wint Maaseik in drie of vier sets totaliseren de Limburgers 35 punten en blijft Aalst op 33 steken. Wij veronderstellen dat Menen dat nu 32 punten telt zich in de ‘Hel van Mjende’ niet laat ringeloren door rode lantaarn Antwerpen. Volle wedstrijdwinst levert Menen altijd finaal 35 punten én kwalificatie op.

Rangorde

Wat bepaalt dan de rangorde bij gelijkheid van punten? In eerste instantie is dat het aantal gewonnen wedstrijden. Is ook dat gelijk dan bepaalt het coëfficiënt tussen gewonnen en verloren sets de plaats in de klassering. “Wij kunnen dat gebakkelei op de slotspeeldag rustig vanuit de zetel meebeleven”, zegt Gerdy Geleyn. “Wij spelen op Gent en die uitslag beïnvloedt de BeNe Conference niet. Het cijfermatig meest gunstige voor ons is dat Menen en Aalst uit de boot vallen. Want dan starten wij op 15 punten waar de Nederlandse reguliere kampioen Lycurgus Groningen 14 punten totaliseert. Plaatst Menen zich, wat het meest logisch is, dan starten wij op 13 punten, als ook Aalst deelneemt beginnen wij op 12 punten de Bene Conference.”

De thuiswedstrijden zijn inbegrepen in het socio-abonnement. Er kan ook een abonnement voor de drie wedstrijden bekomen worden tegen 50 euro via de website van Knack. (RBD)

Zaterdag 8 februari 20.30 uur: Caruur Gent – Knack Volley.

Woensdag 12 februari 20.30 uur: Knack Volley – Tours.