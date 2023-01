Knack Volley in drie sets probleemloos voorbij Guibertin

Tegen Guibertin, de enige ploeg die Roeselare een wedstrijdpunt kon ontfutselen deze competitie, liet de autoritaire leider zich niet verontrusten en zette in eigen Tomabelhal de bezoekers in drie sets simpel opzij met setstanden 25-21, 25-14 en 25-18.

Bij Knack Volley hield coach Vanmedegael Verhanneman an de kant en gaf Plaskie de volle speelgelegenheid. De Braziliaan Leite alterneerde de woensdag in Tours geblesseerd uitgevallen Fasteland in het centrum. Wij noteerden wel een gelijk opgaand wedstrijdbegin tot halfweg de set met aan Roeselaarse kant Koukartsev als gretigste afwerker en bij Guibertin was dat Van Walle. Bij 14-14 evenwel zorgde Tammearu met een plaatsbal, een loeiend harde smash én een servicepunt voor de 18-15 die door Coolman en Meite blokkend naar 22-17 doorgetrokken werd. Omdat Leite twee keer in het net hing en Van Walle een ace sloeg drong Guibertin wel nog aan naar 22-19 maar Knack rondde gedecideerd 25-21 af.

Vlotte 2-0

De tweede beurt maakte Knack rapper het verschil want bij 7-6 sloeg eerst Tammearu raak en vervolgens counterde Coolman blokkend eerst Van Walle, daarna Hofmans en in tweede instantie Christiaens en Huysegoms, Plaskie strafte een manke receptie van Guibertin aan het net af en het stond 14-7. Guibertin maakte van dan af niets meer klaar wat naar de vlotte 25-14 verdubbeling leidde.

Coach Rosiers van Guibertin probeerde het in set drie met Malisse aan de spelverdeling en Vande Velde voor Van Walle. De bezoekers konde gelijke tred houden en zelfs 7-9 voor komen. Koukartsev was evenwel niet meer af te stoppen en ook Coolman scoorde in de afwerking naar de 13-10. Guibertin kon die achterstand naar 19-18 dichten maar dan kwam Tammearu aan de servicelijn bij Knack en die serveerde de bezoekers tureluurs naar 25-18.

Zaterdag 21 januari reist Knack naar Lindemans Aalst waar de wedstrijd om 20.30 uur op gang geslagen wordt.

(RBD)