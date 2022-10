Knack Volley elimineert Tectum Achel in drie sets

In deze achtste finales van de Belgische beker maakten de Liga A-ploegen hun intrede met voor Knack een Limburgse trip naar Achel. Knack kwalificeerde zich overtuigend in drie sets en setstanden 22-25, 13-25 en 15-25.

Coach Vanmedegael opende met de basis zes die midweeks 0-3 ging winnen in Menen. Met Verhanneman en Tammearu op de receptie/hoek, het duo Coolman-Fasteland in het centrum, Koukartsev als hoofdaanvaller en D’hulst aan de distributie met Deroey als libero. Maar net als in Menen kreeg Knack die eerste beurt een heel enthousiaste thuisploeg tegenover zich die zowaar tot 6-2 voorsprong nam. Meer op enthousiasme dan op kunde bleef het fel vernieuwde Achel leiden tot Knack bij 14-14 gelijkstelde. Al duurde het nog tot 19-17 eer Knack definitief overnam. Knack scoorde drie punten op rij naar 19-20 en ging door naar 22-25 deelwinst.

En daarmee verzekerde Roeselare zich meteen van de kwartfinale. Want vanaf het begin van de eerste herneming kwam de thuisploeg niet meer in het stuk voor. Een 1-4 werd op routine naar 7-12 doorgeslagen om met 13-25 te verdubbelen.

In set drie mocht de thuisploeg nog even 3-2 voor komen maar van 5-6 ging Knack autoritair naar 8-14 om de bekerklus met 15-25 te klaren.

In de kwartfinale reist Knack Volley naar Caruur Gent dat Esneux in drie sets elimineerde. Woensdag 2 november ontvangt Knack Roeselare om 20.30 uur eeuwig rivaal Greenyard Maaseik voor de competitie.

(RB)