Knack Volley-directeur Dirk Specenier zegt geen nee tegen BeNeLiga: “Competitie heeft injectie nodig”

Met spectaculair volleybal geregeld de Tomabelhal vol laten lopen: dat is dé nieuwjaarswens van Dirk Specenier, algemeen directeur van Knack Volley. Daarvoor moet de competitie wel nieuwe impulsen krijgen. Met een BeNeLiga? “Elke club is gebaat bij een bredere uitstraling van onze sport.”

De Belgische competitie lijdt aan bloedarmoede. Van 1995 tot 2021 beslechtten Maaseik en Knack Volley onderling de ultieme titel-strijd. Van die 27 titelfinales won Maaseik er 15, Knack elf – in 2020 werd de competitie door corona voortijdig afgebroken. Alleen het jongste seizoen kon Maaseik zich niet plaatsen voor die titelfinale en verraste Menen met een finalestek. Zo’n hegemonie van twee clubs is dodelijk voor een sport. Het jongste decennium probeerden eerst Antwerpen, daarna Aalst en Haasrode Leuven zich tussen Roeselare en Maaseik te wringen. Het bleef evenwel bij een verdienstelijke poging.

Zoals basketbal

“Er moet dringend iets gebeuren om het volleybal op nationaal vlak aantrekkelijker te maken”, zegt Dirk Specenier, algemeen directeur van Knack Volley. “Onze Belgische competitie in de hoogste klasse, die nu al een aantal jaren met maar acht ploegen – en dit seizoen negen – afgewerkt wordt, kan best een injectie gebruiken. Daarbij is het noodzakelijk om over de grenzen te kijken. Naar analogie met het basketbal, waar in 2021 de BNXT League vorm kreeg, waarbij de Nederlandse en Belgische basketbalbond met succes samenwerkten aan de realisatie van een grensoverschrijdende competitie.”

Daarom werden begin dit seizoen verkennende gesprekken gevoerd tussen Luc Haegemans en Marie Declerck, respectievelijk voorzitter en CEO van de Belgische Volley Liga, Geert De Dobbeleer, algemeen directeur van Volley Vlaanderen namens Topvolley Belgium, en Dirk Specenier, die de clubs van de Liga vertegenwoordigde.

“We moeten alle ploegen wel op dezelfde lijn krijgen”

“Het spreekt voor zich dat zowel de Nederlandse (Nevobo) als de Belgische Volleybalbond betrokken worden bij die gesprekken en dat ook de clubs op de hoogte zijn. In Nederland wil men absoluut alle ploegen uit de eredivisie erbij. Wij willen dat ook. Vooraleer die stap gezet wordt, moet er wel een doorgedreven onderzoek gevoerd worden op sportief, economisch en financieel vlak. De denkpiste van een BeNeLiga wordt, op verzoek van onze federatie, zowel voor de heren- als damescompetitie gevoerd via Hypercube Business Innovation. Dat is een Nederlands onafhankelijk consultancy- en onderzoekbureau, dat vooral sport en mobiliteit als expertise heeft.”

Momenteel wordt er tot zondag 15 januari een enquête gevoerd onder alle betrokkenen, zowel clubleiders als supporters en volleyballiefhebbers in het algemeen. Ook de Knackfans kunnen aan deze rondvraag deelnemen, via de Knackwebsite.

Start in 2024-2025

Dat onderzoek moet in de eerste plaats aantonen of die plannen haalbaar zijn en hoe groot het draagvlak ervoor is. Het zou de bedoeling zijn om in het seizoen 2024-2025 van start te gaan.

“Er moet natuurlijk ook rekening gehouden worden met de verschillen in de volleybalbeleving in elke federatie. De Nederlandse competitie heet minder sterk te zijn dan de Belgische. In Nederland steken er momenteel met Orion Doetinchem, Dynamo Apeldoorn en Lycurgus Groningen drie ploegen bovenuit. Maar in zijn totaliteit is het Nederlandse clubvolleybal op professioneel vlak niet zo ver geëvolueerd als in onze competitie. Wat dan niet wil zeggen dat de Belgische ploegen de Nederlandse teams zullen overvleugelen.”

Maar eer er van een Belgisch-Nederlandse competitie kan gesproken worden, moeten alle clubs op dezelfde lijn zitten, zegt de Knack-directeur. “En dat moet ook al uit dat onderzoek blijken – er zijn ploegen in onze competitie die tevreden zijn met hoe het nu loopt. Komen we tot een gemengde competitie, dan zal dat altijd zijn weerslag hebben op de clubwerking, vooral op financieel vlak. Het is dan ook een eerste vereiste om alle ploegen uit de Liga op dezelfde lijn te krijgen. Ik ben er wel van overtuigd dat een BeNeLiga het volleybal een bredere uitstraling kan geven, en daarbij is iedereen gebaat”, aldus Dirk Specenier.