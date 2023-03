Knack Volley dicht bij titelfinale na zege tegen Gent: “Niemand klaagt over drukke kalender”

Na de 3-1-nederlaag bij Maaseik herpakte Knack Volley zich tegen het derdegeklasseerde Caruur Gent: 3-0. Als Knack zondag de verplaatsing naar Haasrode Leuven zonder averij rondt, komt de titelfinale heel dicht.

Knack Volley kon door zijn aanvallende meerwaarde de eerste sets gemakkelijk afstand nemen van Gent. Bij 20-15 in de derde set leek de partij gespeeld, maar enkele wissels, Plaskie voor Verhanneman en Tammearu die even zijn rentree maakte voor Rotty, leidden uiteindelijk tot enig concentratieverlies wat het wedstrijdslot nog even spannend maakte. “Het bijzonderste is dat wij na het verlies bij Maaseik de drie punten weer konden pakken zonder al te veel energieverlies. Wij maakten het uiteindelijk zelf nog even nodeloos spannend in het wedstrijdslot door een aantal onzuiverheden op rij”, vat libero Dennis Deroey (35) samen.

Winst zondag in Haasrode Leuven brengt de titelfinale een stuk dichter. Niet te belastend die rollercoaster aan wedstrijden? “Wij wisten vooraf dat wij voor een heel drukke maand zouden staan. En doordat wij de CEV Cup-finale haalden, wordt het nog drukker. Maar je zal niemand daarover horen klagen. Het komt er gewoon op aan om het wedstrijd per wedstrijd aan te pakken en alleen naar onszelf te kijken. Aan het eind van de play-offs zien wij dan wel waar wij staan. Eerst volgt dus zondag, daarna leven wij toe naar de CEV Cup-finale in Modena.”

Kukartsev vertrekt

De eerste wedstrijd van de terugronde van de play-offs is voorzien op vrijdag 7 april met Knack-Maaseik. Dat is pas twee dagen na de finale Knack-Modena. Knack heeft Maaseik gevraagd om die match later te spelen. “In eerste instantie wou Maaseik daarop ingaan, maar nu niet meer. De sportieve cel van Maaseik heeft zijn veto gesteld. Dat vind ik toch niet fair”, stelt directeur Dirk Specenier. Hij gaf ook mee dat Pablo Kukartsev zijn contract niet verlengt en naar het Franse Tourcoing trekt. Dat zou te maken hebben met de Olympische Spelen, want er spelen nogal wat Argentijnen in Frankrijk. Het gerucht gaat dat de talentvolle middenspeler Lennert Van Elsen van Haasrode Leuven de overstap zou maken naar Knack. (RBD)