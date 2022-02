Knack Volley D voor belangrijk tweeluik“Promoveren is de ambitie”

In Promo heren 2 staat het derde geklasseerde Knack Roeselare D dit weekend voor een bijzonder zware dubbele opdracht. Zaterdag reist Knack naar het vierde geklasseerde Rembert Torhout C, zondag gaat Knack in de clinch met leider Balti Kortrijk B.

De 18-jarige spelverdeler Milan Ramaut, die dit seizoen een reconversie maakte van libero naar spelverdeler, kijkt wel met vertrouwen naar dat dubbele weekend uit.

“Tot vorig seizoen en in de diverse leeftijdscategorieën werd ik altijd als libero uitgespeeld. Terecht, want tot vorig seizoen was ik de kleinste van de groep. In het tussenseizoen kreeg ik evenwel een groeischeut en in één van de oefentornooien posteerde de trainer mij eens aan de spelverdeling. Dat viel best mee en ik had ook wel zin in een omscholing. In het seizoenbegin was ik nog libero, maar na enkele weken specifiek trainen als setter kwam ik aan de spelverdeling”, verhaalt Milan die omscholing. Daarmee treedt de zoon van Francis Ramaut in de voetsporen van zijn vader die in Menen zijn opleiding kreeg, maar vooral bij Rokavo uitgroeide tot een gewaardeerde setter.

Knack D staat momenteel op een derde stek, twee punten voor Rembert C en vijf punten achter Kortrijk. Knack moet dus beide wedstrijden winnen wil het de titelkansen gaaf houden. “Maar dan moeten wij ook nog rekenen op puntenverlies van Kortrijk. Wij gaan evenwel met vertrouwen voor dubbele winst. Niettegenstaande Rembert C ons in het seizoenbegin een 0-3 nederlaag aansmeerde. Enkele weken later kwamen wij thuis tegen Kortrijk 0-2 achter, maar wij konden alsnog de belle afdwingen die wij met 15-13 wonnen. Dat illustreert de progressie die wij dit seizoen maakten. Daardoor ook ambiëren wij de promotie naar de hoogste provinciale reeks.”

Zaterdag 26 februari om 14.30 uur: Rembert Torhout C – Knack D; zondag 27 februari om 14.30 uur: Balti Kortrijk B – Knack D.