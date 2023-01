Knack Volley B tegen leider Stekene: “We trekken onze ambities op en gaan vol voor de titel”

In tweede nationale A ontvangt Knack Volley B zaterdag leider Vamos Stekene en dat is een onderling duel om de leidersplaats. Stekene staat met één punt bonus op kop. Bij winst wipt Knack altijd over Stekene.

Na 13 wedstrijden – Knack B heeft nog één wedstrijd in te halen – lijkt het dat de titelstrijd zich zal afspelen tussen leider Vamos Stekene (30 punten), Knack B (29) en Balti Kortrijk (27). Vooral omdat het als vierde geklasseerde Oudenaarde vorig weekend 3-1 verloor bij Kortrijk, en Knack in vier sets ging winnen bij het als vijfde geklasseerde Doornik. Het koptrio slaat meteen een vierpuntenkloof met de vierde.

Trainer-coach Dirk Courtens windt er dan ook geen doekjes om en stelt dat zijn team voluit voor de titel en promotie gaat. Beter doen dan vorig seizoen, toen Knack vierde werd, was de ambitie voor dit seizoen. Met maar twee nederlagen, 3-0 in Kortrijk en belleverlies bij Tielt, is Knack aardig op weg om die ambitie waar te maken. “Eigenlijk gooiden wij nog vier punten onnodig te grabbel tegen drie West-Vlamingen, of evenveel ploegen uit de kelder van de klassering. Twee tegen Tielt via de bellenederlaag, en één tegen zowel Ruiselede als Olva Brugge, waarin wij de vijfde set nodig hadden om te winnen”, evalueert Courtens.

leidersplek?

Dat doet hij met omzeggens dezelfde kern als vorig seizoen. “Met Bert Lernout en Arthur Vanneste kwamen twee jongeren van de Promokampioen van vorig seizoen over en met Felix Wouters een jongere van Marke-Webis. Uiteindelijk zijn de resultaten beter dan ik had verwacht. Maar dat jonge amalgaam wordt blijkbaar steeds meer ervaren. Wij trekken de ambities dan ook op en gaan voluit voor de titel. Met nog een wedstrijd tegoed tegen Zedelgem kunnen wij nu al tegen Vamos Stekene de leidersplaats innemen.”

Drijft hij de druk daarmee niet te hoog op voor zijn ploeg? “De druk bij zowel Stekene als Kortrijk ligt hoger, want beide teams profileerden zich voor de competitie als dé titelkandidaten. Van mijn bestuur uit werd er geen druk uitgeoefend, want ik kreeg drie seizoenen om een stap hoger te zetten. Als dat al in het eerste seizoen kan, zoveel te beter.” (RBD)

Zaterdag 21 januari om 20 uur: Knack B – Vamos Stekene.