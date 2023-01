Knack verliest na een 1-2 voorsprong in de belle bij Lube Civitanova

In de afsluitende beslissende speeldag van de Champions League verloor Knack bij reeksleider Lube Civitanova met 3-2. Knack Roeselare leek wel op weg naar een stuntzege want kwam 1-2 voor na drie prangende deelbeurten en setstanden 25-23, 26-28 en 23-25. Knack moest met 25-17 de belle toestaan om daarin met 15-9 kansloos te verliezen.

De eerste en tweede beurt verliep volgens een identiek scenario met beide opponenten die elkaar op het scorebord aanvankelijk in evenwicht hielden. Bij 8-8 de inleidende set maakte Civitanova via Herrera en Zaytsev die niet af te stoppen waren en een niet scorende Koukartsev de kloof naar 11-8 die naar 18-13 uitgediept werd als ook Nikolov niets meer miste.

Achterstand gedicht

Knack zorgde wel geregeld voor knap weerwerk en profiteerde ook van Italiaanse servicemissers om de achterstand naar 22-20 te dichten. Daarvoor tekenden Tammearu en blokkende Coolman die de 23-22 bijeenblokte. De ingekomen Herrera sloeg de setbal op het bord die Tammearu naar 24-23 neutraliseerde eer Zaytsev met zijn achtste punt die set de 25-23 vastspijkerde.

Het was Verhanneman die de derde Roeselaarse setbal naar de gelijkmakende 26-28 slim doorsloeg

De eerste herneming bleef de score langer in evenwicht waarbij Knack geregeld een punt voor kwam tot 11-12. Maar dan scoorden Koukartsev en Leite niet waar Nikolov dat wel deed en 15-12. Tot Tammearu en Coolman Knack weer bij op gelijke hoogte sloegen naar 16-16. Knack bleef aanklampen tot 21-20 als bij 23-20 de dubbele Italiaanse voorsprong in de maak leek. In een prangend setslot kon Knack bij 24-21 alsnog door een servicemisser van Herrera, blokkende Coolman, een driemeteraanval van Koukartsev en tweede blok van Coolman op Nikolov nadat in dezelfde spelfase Zaytsev twee keer uitverdedigd werd zelf op setbal komen bij 24-25. Het was uiteindelijk Verhanneman die de derde Roeselaarse setbal naar de gelijkmakende 26-28 slim doorsloeg.

Secure verdediging

Dat zorgde voor vleugels bij Knack en twijfels bij de Italianen want Roeselare ging de derde beurt op zijn elan door. Coach Vanmedegael wisselde zijn middenspelers Coolman en Leite van positie, Herera scoorde aanvankelijk niet meer waar Tammearu dat wel deed en Civitanova moest de set zelfs ondergaan. Knack kwam 3-6 voor, vanuit een secure verdediging kon D’Hulst zijn aanvallers gevarieerd aan het werk zetten en Coolman sloeg bij 16-21 een vijfpuntenbonus op het bord. Koukartsev puntte de setbal bij 19-24 van achter de driemeterlijn maar Knack had wel zes setballen nodig om te verdubbelen. Bij 20-24 kwam Fernandez aan de servicelijn en ontregelde de Roeselaarse spelopbouw tot het 23-24 stond. Dan pas serveerde hij fout en daar kon een video challenge evenmin iets aan veranderen: 23-25.

Servicedruk weg

Knack kon die 1-2 evenwel geen verlengstuk geven de vierde beurt en kwam rap 7-4 achter. Zaytsev en Herrera scoorden weer alles en de Knack-afwerkers kregen de bal niet meer op de grond. Ook in de recuperatie lukte het niet meer en alle servicedruk viel weg wat de acht servicemissers die deelbeurt ook illustreren. Civitanova dwong gemakkelijk de belle af en daarin moest Knack bij 7-6 afhaken. Civitanova verdedigde omzeggens alle Roeselaarse aanvallen uit en het was Zaytsev die de eerste wedstrijdbal verzilverde naar 15-9.

CEV-cup

Geen tweede plaats in de poule dus voor Knack want Tours won zijn wedstrijd tegen Benfica en wordt tweede met een gelijk aantal overwinningen als Knack maar met 10 punten. Knack eindigt met 8 punten derde en gaat door in de CEV-cup. Daarin is de tegenstrever Greenyard Maaaseik. De Limburgers wonnen de heenwedstrijd tegen het Tsjechische Budejovice met 3-1, verloren de terugwedstrujd met 3-0 maar herpakten zich en wonnen de Golden Set. (RBD)