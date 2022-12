Knack verliest 1-3 van Civitanova

In een beklijvende pot hoogstaand volleybal miste Knack Volley tegen de Italiaanse grootmeester en leider in de poule Civitanova maar nipt een verdiend wedstrijdpunt. Drie sets lang kon Knack met de meervoudige Italiaanse kampioen en bekerwinnaar gelijke tred houden, maar verloor uiteindelijk met setstanden 19-25, 25-21, 23-25 en 27-29.

In tegenstelling met de openingswedstrijd tegen Tours waarin Knack nooit in het stuk voorkwam, ervaarden we in een goed gevulde Tomabelhal de sfeer van de Europese volleyhoogdagen, waarin underdog Knack boven zichzelf uitsteeg. Knack, in de ondertussen geijkte basisopstelling, kwam wel rap 1-4 achter want Zaytsev en de Bulgaar Nikolov misten niets die eerste set. Bij Knack scoorden zowel Tammearu als Koukartsev ondermaats, maar D’Hulst kon wel succesvol bij zijn middenspelers Coolman en Fasteland terecht die samen goed waren voor acht punten in de afwerking. Ook Verhanneman liet zich zowel in receptie als afwerking gelden waardoor Knack tot 17-19 in het spoor van de bezoekers bleef. Maar als Yant Herrera heel spectaculair drie keer op rij uithaalde, stond de eerste deelwinst van de bezoekers vast.

Sterke Verhanneman

De eerste herneming kwamen Tammearu en Koukartsev aanvallend wel aan de bak en als Koukartwev twee keer aanvallend en Coolman blokkend op Nikolov de 15-12 vastpinde, stond de Tomabelhal in lichterlaaie. Verhanneman die aanvallend een drie op drie liet noteren, blokte de 19-14 op het bord en dat leidde de gelijkmakende set in. Het was overigens Verhanneman himself die de 25-21 vastpinde.

In set drie moest het video challengeteam een paar keer uitsluitsel geven. Knack kon een vroege vierpuntenachterstand van 4-8 naar 11-10 omzetten omdat Tammearu nu wel scoorde en ook serverend twee punten optekende. Ook blokkend scoorde Knack en kwam 18-16 voor. Ook al omdat weer Verhanneman met een aanvallende vijf op zes Knack vooruitstuwde. Maar bij 20-21 vroeg een weifelend leidende eerste ref zelf de hulp van de videochallenge in om een door de lijnrechter uitgegeven service van Bottolo in te geven en 20-22. Die sloeg er nog een ace bovenop en uiteindelijk kon de ingekomen Garcia ook al met een servicepunt de 23-25 vastleggen.

De vierde beurt hield Knack, waarbij D’Hulst profiterend van een receptief steeds zuiverder acterende Deroey al zijn aanvallers kon betrekken, helemaal gelijke tred met Civitanova. In een begeesterend en Europees topvolleybal waardig wedstrijdslot liet Knack zich evenwel op teveel opslagmissers betrekken om in extremis die verdiende belle uit de brand te slepen.

Het ruim opgekomen publiek genoot wel van een hoogstaande Europese volleybalavond bij Knack Volley.

Derde plaats

Door deze nederlaag is Knack zo goed als uitgeschakeld voor de tweede plaats en moet zich nu concentreren op de strijd om de derde stek. De beste derde gaat door in de barragematch met de tweede geklasseerden, de andere derdes bekeren verder in de CEV-cup.

Zaterdag 3 december moet Knack weer aan de slag in de Tomabelhal voor de heenwedstrijd van de halve finale van de Belgische beker tegen aartsrivaal Maaseik.