Knack-trainer Courtens met volleypensioen: “Jeugdspelers klaarstomen was mijn volleybalroeping”

Beroepshalve kan hij als bijna zestiger nog niet met pensioen gaan. Maar na ruim een halve eeuw intens sporten als voetballer én volleyballer, zowel actief als speler maar vooral ook als trainer, haakt Dirk Courtens af.

“Voila, ’k Ben thuis. Oudenaarde – Knack B 0-3. De teerlingen zijn geworpen. Het klassement is opgemaakt. De nabije toekomst is gekend. Rust.” Met deze tekst op Facebook maakte volleybaltrainer Dirk Courtens onlangs de goegemeente duidelijk dat hij een punt zette achter zijn sportloopbaan die 52 jaar duurde. Eerst als voetballer, daarna als volleyballer maar de jongste decennia vooral als trainer. “Ik begon als 7-jarige te voetballen bij KV Kortrijk, doorliep er alle jeugdrangen tot bij de juniores. Tot een dispuut over een transfer mij deed afkeren van het betaald voetbal en in te stappen in het niet-commerciële volleybal.”

Jeugdtrainer

Dat de sportinteresse naar het volleybal ging was eigenlijk niet vreemd, want vader Renaat was bestuurslid bij het toenmalige St.-Amand-Zuid, engageerde zich ook in het provinciale bestuur én was scheidsrechter. Zoon Dirk maakte als allrounder snel de omschakeling naar het volleybal, speelde ook bij Jong VTI, Harelbeke en bij Marke Webis. Daar kreeg de trainer halfweg het seizoen de bons en hij werd gevraagd de dubbelrol speler/trainer op zich te nemen. “Het was het begin van een trainersloopbaan bij diverse ploegen die mij uiteindelijk in 2013 bij Knack Roeselare bracht.”

“Bij Knack kon ik mij voluit uitleven daarin. Ik startte er met Knack B dat toen in 2de provinciale aantrad en bracht hen naar 2de nationale. Het is als trainer overigens dankbaar met jonge spelers te kunnen werken want je kan een groep 16-17-jarigen gemakkelijker enthousiasmeren naar het stellen van bepaalde doelen. Bij een ploeg met oudere spelers heb je niet alle omstandigheden in eigen handen. Ondertussen zie ik heel wat spelers die bij mij passeerden op hoog niveau aantreden. Zoals een Stijn D’Hulst. Of recent een Basil Dermaux bij Menen.”

Maar wat houdt hij vooral over aan die jarenlange inzet voor het volleybal? “Vooral heel wat vrienden onder de diverse supporters, bestuurslui en spelers. Of ik volledig kap met het volleybal? Ik kan mij onledig houden in mijn bijberoep in de event sector en zal achter de schermen nog meewerken met Bram Van den hove die de jeugdwerking bij Knack verder coördineert.” (RBD)