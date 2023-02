Knack Roeselare wint fortuinlijk met 3-1 van Maaseik in heenmatch kwartfinale CEV-cup

In een uitermate spannende kwartfinale van de CEV-cup haalde Knack een driepunter door Maaseik in vier sets te kloppen. Knack won drie deelbeurten met hetzelfde nipte 25-23 verschil en stond in set twee met 20-25 de gelijkmakende set toe. Het volstaat voor Knack volgende woensdag in Maaseik twee deelbeurten te winnen om het ticket voor de halve finale op zak te hebben.

Coach Vanmedegael kon in zijn type-opstelling starten mét in het centrum een weer fitte Fasteland hersteld van een enkelblessure. Maaseik-coach Bertini pakte ook uit met zijn basisopstelling. Knack opende overtuigend naar 4-1 want D’Hulst kon succesvol zowel Verhanneman als Tammearu en Koukartsev solliciteren waar bij Maaseik Bartos out mokerde. Maaseik kon een 10-7 wel dichten en kwam zelfs 11-13 voor want zowel Protopsaltis als Reggers waren niet af te stoppen. Knack kreunde wel in receptie en als Verhanneman op de service van Treial bij 16-16 in de fout ging kwam Maaseik, via weer Protopsalis zelfs 17-20 voor. Coolman en een outsmash plus Koukartsev die vanuit een moeilijk verdedigde bal alsnog scoorde leverden Knack de 20-20 op. Coolman en een tot twee keer toe blokkend op Reggers counterende Koukartsev zorgden dat een 20-22 naar 23-22 omgeslagen werd. Protopsaltis serveerde bij 23-23 fout en Coolman serveerde met een ace diep in het achterveld die eerste setbal naar 25-23 deelwinst.

Aanvallend sterker Maaseik

Coach Bertini schoof zijn spelers drie posities door die tweede beurt om Reggers uit het niet te passeren Koukartse-blok weg te trekken. En dat rendeerde want de youngster scoorde aanvallend een 6 op 8 die tweede beurt die tot 10-10 gelijk op liep. De Roeselaarse receptielijn die de eerste beurt niet echt zuiver stopte herstelde zich wel in set twee maar dat trok de efficiëntie in de aanval niet echt op. Aan de overkant misten Reggers en Protopsaltis omzeggens niets meer. Knack kreeg een achterstand van 10-13 aangesmeerd en die kon niet meer gedicht worden. Maaseik bleef teisteren vanop de servicelijn en Maaseik stelde 20-25 gelijk.

De derde beurt kon Knack bij een tot 12-12 met wisselende bonus oplopende set via een storend serverende Verhanneman via Fasteland die een manke receptie afstrafte, Tammearu en een blokkende Coolman 16-13 voor komen. Protopsalis serveerde voor Maaseik die achterstand dicht en dat was de inleiding van een enerverend spannend setslot waarbij Koukartsev bij 23-23 de Roeselaarse setbal van achter de driemeterlijn op het bord poeierde waarna Coolman Reggers afblokte naar de 25-23 verdubbeling.

Koukartsev outstanding

Knack Volley dat nog niet het niveau van zijn sterke decembermaand haalde maar bij momenten flitsen van het betere volleybal liet zien, leek in set vier de bezoekers te overrompelen want kwam 6-3 voor. Bij 12-12 zorgden Bartos, Fornes en Reggers voor een bezoekende driepuntenbonus die tot 16-20 uitgediept werd. De belle leek in de maak. Maar drie bloks, één van Koukartsev op Reggers en twee van Coolman op Protopsalis pus een servicepunt van Tammearu zorgden voor de 20-20. Het wedstrijdslot was getekend Koukartsev want de topscorer, 28 punten waarvan 20 aanvallend, zes blocks en twee aces, legde vanop de servicelijn de basis van de volle puntenwinst naar 25-23.

De terugwedstrijd in Maaseik wordt op woensdag 15 februari afgewerkt. Maar ook zaterdag reist Knack Volley naar Limburg want dan kijken beide opponenten elkaar voor de competitie in het wit van de ogen.

(RBD)