Knack Roeselare wint 3-0 van Lindemans Aalst

Knack Roeselare blijft ook op de vijfde speeldag ongeslagen in deze Champions Final Four. Het passeerde Lindemans Aalst in drie sets met setstanden 25-16, 25-22 en een nipte 27-25.

Knack is al zeker van die meervoudige finale én het ticket voor de European Champions League volgend seizoen. Maar wil die eerste stek ook behouden om zich het thuisvoordeel in een eventuele beslissende finaleduel toe te eigenen.

Bij Knack posteerde coach Vanmedegael middenspeler Van De Velde op de stek van Fasteland, Aalst-coach Devoghel gaf spelverdeler Van Hoyweghen, die volgend seizoen verkast naar Menen, nog eens volle speelgelegenheid.

De inleidende set nam Knack bij 5-5 via renderend aanvalswerk van zowel Verhanneman, Desmet als Ahyi een vierpuntenbonus naar 9-5 en die achterstand kregen de bezoekers nooit gedicht. D’Hulst verdeelde weer heel gevarieerd en dat leverde een 20-13 tussenstand op waarmee die eerste set ook gespeeld was. Aalst had duidelijk te weinig inhoud om dit Knack te verontrusten, maakte aanvallend niet veel klaar en Roeselare besloot via een foute aanval van de voor Overbeeke ingekomen Jansons 25-16.

Zelfde scenario aanvankelijk de tweede beurt met Knack dat een vroege driepuntenvoorsprong bij 7-4 op het bord hield tot 19-16. Al begon Aalst toch wel aan te dringen, kwam via Jansons die steeds secuurder afwerkte zelfs 20-21. Tot de ingekomen Tamearu de Aalstreceptie in last serveerde met eerst een servicepunt en twee storende opslagen waarbij Verhanneman en Ahyi op de counter de setbal naar de verdubbeling op het bord sloegen. Die werd in tweede instantie afgerond naar 25-22.

Wedstrijd gespeeld denk je dan, maar in een van begin tot einde gelijk oplopende derde set zag je de foutenlast oplopen bij Knack waar aan de overkant de Let Jansons niet meer af te stoppen was. Knack zette via Verhanneman en een blokkende Coolman een 22-23 naar 24-23 om maar eerst D’Hulst serveerde de wedstrijdbal in het net. En als Desmet een tweede matchbal op het bord mokerde serveerde de ingekomen Depovere die in het net. Desmet sloeg bij 25-25 de derde wedstrijdbal op het bord die in eerste instantie uit gegeven werd. Vanmedegael vroeg een videochallenge aan, een extra dode tijd dacht iedereen, maar die leverde alsnog de setbal voor Roeselare op en die werd door Van De Velde blokkend op Jansons, die nu wel in de tang genomen werd, verzilverd.

Knack speelt zijn laatste wedstrijd in de play-offs zaterdag bij de buren van Menen. Het resultaat van hun wedstrijd woensdag bij Maaseik is beslissend voor het toekennen van het tweede finaleticket wat ook kan op de laatste speeldag.

