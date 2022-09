Knack Roeselare weer tegen Civitanova in Champions League volleybal

Vrijdagavond werd er door de Europese Volleybalbond in Brussel geloot voor de samenstelling van de vierde ronde in de Champions League Volleybal. Landskampioen Knack Roeselare werd er uitgeloot in Poule C met het Italiaanse Cucine Lube Civitanova, het Franse Tours en een tegenstrever die uit de derde kwalificatieronde komt.

Door de goede resultaten uit de jongste Europese campagnes kreeg Knack in de loting een opwaardering met een stek in de tweede bokaal. De toppers werden verzameld in de eerste bokaal en Poule C kreeg de Italiaanse topper Cucibe Lube Civitanova als eerste deelnemer. Geen onbekende voor Knack want spelverdeler Stijn D’Hulst was er twee seizoenen een gewaardeerd tweede spelverdeler die twee seizoenen geleden al met Knack Europees in de clinch ging. Met het Franse Tours kreeg Knack een gedroomde opponent uit de derde bokaal. Tours is niet zelden een gewaardeerde sparringpartner in de jaarlijkse voorbereidingsperiode en het opent perspectieven voor een Europse verplaatsing van de geïnteresseerde suppporters. De derde tegenstrever komt uit de derde voorronde. Het wordt wellicht een Oost-Europese tegenstrever tenzij er een verrassing uit de bus komt.

Knack Roeselare herhaalt Europees zijn jaarlijkse ambitie om door te stoten naar de volgende ronde. Al werd in de format een wijziging doorgevoerd. Naast de vijf poulewinnaars wordt er voor de drie resterende deelnemers aan de kwartfinales afgeweken van het tot nu toe geldende format waar de drie beste tweedes doorgaan. Voor de drie resterende plaatsen wordt er in een knock-outsysteem gespeeld door de vijf tweedes en de beste derde uit de poulewedstrijden. (HB)