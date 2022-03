Knack Roeselare toch regulier kampioen

Niet Greenyard Maaseik maar wél Knack Roeselare is regulier kampioen en speelt in de kwalificatieronde zaterdag in en tegen Waremme.

In de topper tegen Maaseik had Knack aan twee deelwinsten of één wedstrijdpunt genoeg om regulier kampioen te worden. Maaseik won evenwel terecht met 1-3 en kwam op gelijke puntenhoogte van Roeselare. Knack formuleerde bij het bondsparket een klacht naar aanleiding van het opstellen van de niet-speelgerechtigde nieuw aangetrokken spelverdeler Renet Vanker in de inhaalwedstrijd van 6 januari, die Maaseik met 2-3 verloor maar wel één wedstrijdpunt opleverde.

Forfaitnederlaag

Donderdagavond beoordeelde het bondspaket de klacht als gegrond en zette daarom die 2-3 nederlaag om in een forfaitnederlaag. Dus géén wedstrijdpunt voor Maaseik plus een bijkomend negatief punt voor het uitgesproken forfait. Daardoor kon Maaseik met die 1-3 winst in Roeselare niet meer op gelijke hoogte komen van Knack en kreeg er nog een negatief punt door de forfaitnederlaag in min bovenop. Knack is dus regulier kampioen met 32 punten voor Maaseik met 30 punten en Menen met 28 punten.

Beroep ingetrokken

Na die uitspraak tekende Maaseik beroep aan tegen die beslissing. Dat moest normaliter deze vrijdagmiddag om 13 uur behandeld worden. Maar tien minuten voor aanvang van de zitting trok Maaseik dat beroep in. Misschien omdat Maaseik vanuit het verre Limburg al op weg was naar Gent waar, ook al tegen de geldende reglementen in, die eerste kwalificatiewedstrijd al deze avond beslecht wordt.

Moeilijk om volgen? Komt omdat de bondsinstanties nogal eens durven te jongleren met de eigen reglementen.