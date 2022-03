Knack Roeselare passeert probleemloos Waremme

In tegenstelling met Maaseik dat in Gent de belle nodig had om wedstrijdwinst in te schrijven zette Knack rode lantaarn Waremme in drie sets probleemloos opzij met twee keer 16-25 en 17-25.

Bij Knack kon Verhanneman hernemen na revalidatie van een enkelblessure en meteen competitieritme opdoen. Knack dus in zijn type-opstelling en na een gezapige gelijk opgaande start naar 6-6 maakte Coolman met twee bloks en een aanval naast een ook al blokkend counterende Desmet met Ahyi en Fasteland in de afwerking het verschil via 8-12 naar 12-17. De thuisploeg kon niet meer remonteren en Roeselare besloot gemakkelijk 16-25.

De eerste herneming bleef Knack in alle onderdelen domineren, teisterde met de service en counterde geregeld blokkend. Van 5-7 stoomde Roeselare overtuigend door naar 9-18 om uiteindelijk met 16-25 gemakkelijk te verdubbelen.

Coach Koulbergh bracht bij Waremme voor de derde beurt zowel Fafchamps als Pire en Schroeven in de ploeg. Aanvankelijk zonder succes maar bij 1-7 haalde Pire knap uit naar 7-9. Waremme profiteerde van een iets nonchalanter spelend Knack om 14-14 gelijk te komen. Maar met een blok van eerst Coolman, daarna Desmet en tenslotte Ahyi stond rap weer een geruststellende driepuntenbonus op het bord. Knack liet zich niet meer verrassen en schreef met 17-25 gemakkelijk die eerste van de noodzakelijke twee zegers in naar de playoffs.

Woensdag kan Knack zich mits winst tegen datzelfde Waremme verzekeren van de playoffs.