Knack Roeselare overklast bij momenten Piacenza en wint met 3-0

Voor een volgelopen Tomabelhal won Knack Volley met 3-0 en setstanden 25-20 en twee keer 25-23 de heenwedstrijd van de halve finale van de Europese CEV-cup van het Italiaanse sterrencollectief Piacenza. Als Knack in de terugwedstrijd twee sets wint of een eventuele golden set dan speelt het die Europese finale.

Deze 3-0 is wel een verrassing van formaat want in alle prognoses werd gesteld dat Knack alleen uitzicht zou hebben op een finaleticket als het boven zichzelf zou uitstijgen. Precies dat deed het Knackcollectief en dat resulteerde in een ware propagandamatch waarbij een dankbaar publiek geregeld uit de bol ging.

Zuivere receptielijn

Knack opende die eerste beurt nochtans aarzelend want na drie services van Santos de Souza stond het al 0-3 want dat storend serveerwerk belette een vlotte spelopbouw en secure afwerking. Die bonus bleef tot 4-8 op het bord. Maar Coolman en Rotty twee keer konden de Italiaanse verdediging verschalken en na twee aanvallende fouten van de Italianen stond het 9-8. Knack speelde zich overtuigend in de wedstrijd. De receptielijn met Deroey, Rotty die weer aantrad voor de nog niet speelklare Tammearu, en Verhanneman stopte heel zuiver. Dat gaf D’Hulst de gelegenheid gevarieerd en verrassend te verdelen waarvan Koukartsev maar ook Coolman gretig gebruik maakten om te scoren. Knack maakte het verschil naar eerste deelwinst bij 17-16 als Caneshi fout serveerde, Romano blokkend gecounterd werd en Rotty de 20-16 op het scorebord spijkerde. Bij 23-20 profiteerde Knack door een foute service van Gironi om op setbal te komen die Verhanneman verzilverde naar 25-20.

Nipte verdubbeling

De eerste herneming waren Leal Hidalgo en Santos De Souza bij Piacenza niet af te stoppen en zij hielden de bezoekers in het Knackspoor waarbij Koukartsev evenmin kon afgestopt worden. Tot Knack bij 12-11 dan toch weer dominerend een voorsprong van zes punten bijeenkreeg. Niet alleen door aanvallende missers bij Piacenza. Maar ook door drie blokpunten op rij van Fasteland en Rotty die de ingebrachte Basic en sterspeler Romano deden verbleken. Rotty scoorde van achter de verdediging de 22-16. De verdubbeling leek in de maak maar dan kwam Sntos de Souza op de servicelijn bij de bezoekers en hij deed de receptielijn kreunen. Hij scoorde vier servicepunten en op de counter kon Gironi de achterstand naar 22-21dichten. Tot Knack via een servicemisser 23-21 voor kwam en door een foute servicevan de ingebrachte Recine Knack op setbal kwam. Rotty kon de tweede setbal benutten om te verdubbelen. Al had Knack de videochallenge nodig om vast te stellen dat de uitgegeven aanval van Rotty wel degelijk geraakt was en het 25-23 stond.

Onverhoopt

Roeselare bleef vanuit een zuivere receptie en sterke recuperatie waarin Deroey dan uitblonk ook de derde set domineren. Alle rally’s beslechtte Knack in het eigen voordeel en de Italiaanse sterspelers werden bij momenten overklast wat in een 14-8 tussenstand geïllustreerd werd. Daarbij haalde coach Vanmedegael tot twee keer toe via de videochallenge, eerst op een service van Coolman en voor de 14-8 op een opslag van Koukartsev die eerste out gegeven werd zijn gelijk. Knack was evenwel nog niet thuis want spelverdeler Brizard dwong Knack van op de servicelijn in de fout tot 14-13. Het rsulteerde in topvollleybal waarbij Knack wel overeind bleef. Piacenza stelde na een voetfout van Koukartsev wel 21-21 gelijk maar een servicemisser van Brizard, een gemiste aanval van Gironi én een servicpunt van Verhanneman zorgden voor de wedstrijdbal. Die kon Koukartsev in eerste instantie niet scoren maar de derde spijkerde hij wel voor een rechtstaand enthousiast thuispubliek aan de Italiaanse kant op de grond.

Knack had zijn thuiszege op zak en kan met gewettigde finalekansen volgende week woensdag in Italië naar de finale dingen. Vrijdag moet Knack wel weer vol aan de bak in Menen voor de Champions Playoffs.