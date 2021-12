Knack Roeselare opent met bellewinst bij Friedrichshafen in Champions League

Door met 2-3 te winnen bij Friedrichshafen neemt Knack Volley een uitstekende start in de European Champions League. De setstanden waren 18-25, 25-23, 16-25, 25-22 en 9-15.

Coach Vanmedegael opende in zijn basisopstelling van de jongste wedstrijden, waarin hij voor het centrum opteerde voor het duo Coolman-Fasteland. Blijkbaar had Knack die Europese wedstrijd nodig om op niveau te komen want in de CL-opener pakte Roeselare uit met een hoge servicedruk, een zuivere receptie wat in een secure verdediging resulteerde en speelde met een enorme gedrevenheid. Precies die spelelementen die het zowel tegen Menen voor de beker als in Maaseik miste.

Sterke start

Knack opende furieus waarbij zowel Ahyi serverend en in de afwerking maar ook Desmet en Fasteland naar 2-5 sloegen. De thuisploeg kwam wel bij 7-7 aansluiten. Maar Desmet aanvallend van achter de drie meter, een ace van D’Hulst en een blok van Coolman gaven Knack een 8-12 bonus. Friedrichshafen sloot via Hirsch en Muniz een tweede keer aan naar 12-13 maar moest dan de rol lossen want Fasteland twee keer en Desmet dreven Knack naar 14-19. Ahyi sloeg de 18-23 op het bord en op een plaatselijke netfout en outaanval werd het 18-25.

Minder precisie

De eerste herneming was het Friedrichshafen dat via Hirsch, een blok op Ahyi, een acende Hirsch en weer een counterend blok naar 4-0 aanzette. Het duurde tot 10-10 eer Knack op gelijke hoogte kwam. Roeselare, met zowel Ahyi, Desmet als Verhanneman die geregeld scoren, kwam op een schijnbaar geruststellende 18-21 tussenstand. Maar die precisie in de afwerking kon niet aangehouden worden, bij de thuisploeg sloeg de ingekomen Maase de 23-22 op het bord, een netfout van Fasteland zorgde voor de Duitse setbal die Desmet nog wel neutraliseerde maar het werd dan toch 25-23.

Hoger tempo

Knack herpakte zich in de derde set wel serieus. In een gelijkopgaande deelbeurt trok Knack het tempo bij 12-13 behoorlijk op, in het achterveld veegde Deroey alles van de vloer en de opgetrokken servicedruk verstoorde de plaatselijke spelopbouw. Knack trok door naar 14-22 om via een ace van de ingekomen Depovere 16-25 af te ronden.

In set vier ging het gelijk op naar 12-12, maar vanaf dan was Vojin niet meer af te stoppen, liet aanvallend een 6 op 7 noteren en teisterde ook vanop de servicelijn. Knack kon een 20-16 naar 22-20 herleiden maar dan serveerden achtereenvolgens zowel Ahyi als Desmet en Fasteland fout wat de 25-22 op het bord bracht.

Desmet MVP

De belle dan maar en daarin kwam Knack via de video challenge op 3-4. Ahyi van achter de drie meter en een blok van Coolman op Hirsch zorgden ervoor dat Knack op 6-8 van veld wisselde. Verhanneman sloeg Knack naar 6-9 en fusilleerde de thuisploeg vanop de servicelijn. Daardoor kwam er een moeizame spelopbouw bij Friedrichshafen dat probleemloos uitverdedigd werd, wat Ahyi toeliet op de counter te scoren. Als Verhanneman er een opslagpunt bovenop deponeerde, stond de 7-11 op het bord. Het was uiteindelijk Ahyi die de wedstrijdbal verzilverde naar 9-15. Desmet die net als Ahyi 21 punten scoorde werd uitgeroepen tot MVP van de wedstrijd.

De tweede wedstrijd in de poule brengt het Poolse Jasterzebski op dinsdag 14 december naar de Tomabelhal. (Hendrik Bekaert)