Knack Roeselare mikt op twee jeugdbekers: “Drie zou schitterend succes zijn”

In het paasweekend staat met de provinciale jeugdbekerfinales in de Tomabelhal in Roeselare de traditionele jeugdvolleyhappening op het programma. Bij de jongens tellen Knack Volley en Rembert Torhout vier finalisten.

Bram Van den hove, de assistent-coach van Steven Vanmedegael van Knack Volley heeft als deelopdracht de eindverantwoordelijkheid van de jeugdwerking bij Knack. “Die bekerfinales zijn tussenpunten in het langdurig proces van onze jeugdopleiding. Meer dan in de jeugdcompetitie maken bij de bekercompetitie de beste spelers per jeugdcategorie de bekerploeg uit. In West-Vlaanderen domineren wij samen met Rembert Torhout het jeugdvolleybal.”

“Dat illustreert zich in die drie onderlinge confrontaties op vijf bekerfinales. Dat is een luxe waar in de vier andere Vlaamse deelfederaties één club het jeugdvolleybal domineert. Als wij twee bekers winnen beleven wij een goede finaledag, drie bekers binnenhalen zal een schitterend succes zijn.”

Bij de meisjes telt Bevo Roeselare drie finalisten. (RBD)

Programma: Jongens: 10.30 uur U11 Knack Roeselare – Doskom Moorslede; 13.30 uur U13 Knack Roeselare – Rembert Torhout; 15.30 uur U15 Knack Roeselare – Rembert Torhout; 17.30 uur U17 Olva Brugge – Rembert Torhout; 19.30 uur U19 Knack Roeselare – Rembert Torhout. Meisjes: 10.30 uur U11 DV Waregem – Bevo Roeselare; 13.30 uur U13 Floralux Dadizele – Vlamvo Vlamertinge; 15.30 uur U15 Vlamvo Vlamertinge – DV Waregem; 17.30 uur U17 Bevo Roeselare – VKt Torhout; 19.30 uur U19 Bevo Roeselare – Vlamvo Vlamertinge.