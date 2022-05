Knack Roeselare kreeg stadshuldiging in het Arsenaal

Maandag in de vooravond werd volleybalkampioen Knack Roeselare ontvangen in het museum Koers.

Een mytische plaats is het eigenlijk voor Knack Roeselare wist burgemeester Declercq in zijn huldigingsrede te zeggen.

“In deze huidige ‘Zaal van de kampioenen’ van het wielermuseum staat Knack Roeselare zeker niet mis. Knack Roeseare nam er onder de eerste bemanning The Jets na de voorzichtige opstartjaren begin de zestiger jaren op het einde van dat decennium zijn intrek in het vroegere brandweerarsenaal om er te trainen en te spelen. En dat was dan het begin van de succesontwikkeling naar het huidige Knack Roeselare. Wij ondersteunen dat Knackproject als stadsbestuur al vele jaren. Maar wij kregen er tot nu toe altijd veel uitstraling voor terug. Knack is de kampioen van vandaag én van morgen ben ik overtuigd. Proficiat aan de spelers en de volledige omkadering.”

In zijn dankwoord om die erkenning en waardering stelde Knack-voorzitter Francis De Nolf verheugd te zijn dat deze nieuwe titel, die in tegenstelling met verleden jaar zonder de coronarestricties, kon gevierd worden. Hij had een speciaal dankwoord voor algemeen directeur Dirk Specenier die er met de bestuursleden in slaagde om deze moeilijke coronajaren zonder kleerscheuren door te komen. Die dertien in het aantal titels zorgde bij de voorzitter in die zin voor frustraties dat hij beloofde dat ongelukscijfer volgend seizoen al te overtreffen met een veertiende titel.

Na deze huldiging trok het Knackgezelschap naar de Tomabelhal waar de vele vrijwilligers die het Knackproject jaarlijks mee gestalte geven een ontspannend avondje aangebdoen kregen. (HB)