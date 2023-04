Knack Roeselare kan kroon niet op het werk zetten na schitterende Europese campagne; spelers reageren ontgoocheld

Na het regelrechte Europese stuntwerk met de 0-3 zege van verleden week in Modena kon Knack zich geen betere uitgangspositie wensen om voor eigen supporters de klus af te werken en zijn tweede Europese beker vast te grijpen. Maar het Italiaanse sterrenteam dat Modena is besliste er evenwel anders over.

In een heel spectaculaire wedstrijd op Europees topniveau dwong Modena de beslissende golden set af en zette hierin Knack opzij. De terugmatch was een weerspiegeling van de heenwedstrijd met de bezoekers, toen was dat Knack, die drie sets lang steeds enkele punten bonus hielden op de thuisploeg. Dat was in deze terugwedstrijd niet anders met Knack dat nu een wedstrijd lang moest achtervolgen. De ontgoocheling was uiteraard groot bij de Knack-spelers.

Spelverdeler Stijn D’Hulst die in de heenwedstrijd vanuit een zetel kon verdelen en dat typisch rappe Knackspel kon offreren zat diep weggezakt met de zilveren medaille om de hals de wedstrijd te analyseren. “In tegenstelling met de heenwedstrijd zette Modena ons vanaf het wedstrijdbegin onder druk vanop de servicelijn. Wij konden de eerste beurt een 8-12 wel nog naar 12-12 herleiden en een 15-19 zelfs nog naar 20-21 dichten maar konden twee setballen niet benutten. Het verschil lag hem vooral in opslag-receptie waar Modena ons de wedstrijd door pijn deed vanop de servicelijn. Hun opslagdruk lag heel wat hoger dan een week eerder. En het was hun opposite Lagumdzija (over de drie sets scoorde hij 23 punten en maakte in set twee bij 8-9 met drie servicepunten op rij het verschil naar 8-12, red.) die het verschil maakte. Dit is heel zuur. Het zal even tijd kosten om hiervan te herstellen.”

Coach Vanmedegael: “Knop nu snel omdraaien”

Ook coach Steven Vanmedegael had even tijd nodig om het net niet halen van die hoofdprijs te laten bezinken. “Wij konden weer onze voet naast Modena zetten, maar dat was niet genoeg. Vooral de eerste set was belangrijk voor het eindresultaat. Wij kunnen twee een drie- tot vier punten achterstand dichten en kregen uiteindelijk twee kansen om die eerste set te beslechten. Dat lukte evenwel net niet. Vooral omdat wij in receptie de wedstrjd door teveel hebben afgezien. Ik blijf erbij dat wij een week eerder door met 0-3 te winnen in Modena een uitzonderlijke prestatie leverden. En kunnen wij die eerste set wél net winnen, dan krijgen wij een andere wedstrijd. Aanvallend konden wij de eerste drie sets wedijveren, maar in tegenstelling met de heenwedstrijd maken wij die enkele punten net niet. Maar chapeau voor wat Modena hier neerzette.”

“Het komt er nu vooral op aan zo rap mogelijk de knop om te draaien en voluit voor de titel te gaan. Maar die beker missen, het zal altijd balen blijven bij mij.”

Stijn Dejonckheere deelt in de ontgoocheling

“Dit komt heel zuur over bij de spelers mag je van mij aannemen”, zegt oud-Knackspeler Stijn Dejonckheere. “Na die unieke prestatie in Italië was de honger naar die beker groot. Elke topspeler baalt als het dan verkeerd afloopt. Maar door die hoge opslagdruk kon D’Hulst nooit dat rappe spel afleveren. Jammer dat wij in de eerste set die kans misten om de deelbeurt te beslechten. Met deze Europese campagne en organisatie van dit finale-event wint het Belgisch volleybal op zich wel. Maar Knack verliest.”