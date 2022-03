Knack Roeselare C provinciaal volleybalkampioen

Zaterdag won Knack Roeselare C met 0-3 van Rembert Torhout B en is, met nog drie speelweekends af te werken, mathematisch zeker van de titel in Promo 1 West-Vlaanderen.

Een terechte titel want Knack verloor dit seizoen nog niet en moest maar één wedstrijdpunt toestaan. Dat was oook al tegen Rembert Torhout B dat in de heenronde 0-2 voorkwam in Schiervelde maar alsnog de belle moest toestaan en die verloor. Knack-coach Dirk Courtens wou in de topper bij Torhout meteen die nog titelzekere drie wedstrijdpunten meepakken.

De eerste set kwam Torhout wel 12-9 voor omdat Knack een onzekere start nam. “De persoonlijke foutenlast lag bij ons veel te hoog en daar zullen die speciale wedstrijdomstandigheden met de mogelijke titel als beloning wel niet vreemd aan geweest zijn”, evalueert Dirk Courtens.

“Bij die 12-9 evenwel drongen wij die foutenlast terug en van dan af rendeerde de opgetrokken taktische servicedruk optimaal. Torhout maakte die eerste set maar twee punten meer en wij besloten 14-25. Zowel de eerste herneming als de derde beurt bleven wij constant de controle houden, het taktisch plannetje werd correct uitgevoerd en met respectievelijk 20-25 en 19-25 haalden wij de volle wedstrijdwinst én de titel.”

Daarmee promoveert dat jongerenteam, de gemiddelde leeftijd is niet eens 20 jaar, naar het nationaal volleybal. “Met omzeggens dezelfde groep waarmee wij twee seizoenen geleden het door corona na zeventien wedstrijden stopgezette seizoen domineerden. Toen telden wij ook al een bonus van tien punten op de tweedegeklasseerde. Door de reekshervorming die toen doorgevoerd werd promoveerde er geen provinciale ploeg. Twee jaar later en na een geannuleerd seizoen is die promotie er toch.”

De zegehonger is bij Knack C evenwel nog niet gestild. Knack wil het seizoen zonder nederlaag afwerken én de dubbele slag titel-beker halen. Volgende week zondag speelt Knack in eigen Schiervelde de halve finale voor de provinciale beker tegen de buren van Citivo Gits.

(RBD)