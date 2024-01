Knack Roeselare C is klaar voor topper

Zaterdag krijgt Knack Roeselare C in derde nationale heren A fusieploeg VC Aalter/Pervol Ruiselede op bezoek. Dat is een regelrechte topper, want een confrontatie tussen de eerste twee van de klassering. Bij volle wedstrijdwinst wordt Knack C de nieuwe leider.

Twee seizoenen geleden promoveerde Knack C als provinciaal kampioen naar het nationaal volleybal. In dat debuutjaar finishte het team als negende. “En dat was niet evident”, stelt kapitein Matthis Creus, die de titel mee vorm gaf. “Want uit die kampioenenploeg zocht een aantal spelers hun volleybalgeluk elders. Zoals Basil Dermaux, die naar Ligaploeg Menen trok en er een basisstek veroverde. Maar ook Jasper Verhamme en Yaro Verhoye die naar Marke Webis in eerste nationale verkasten. Nog andere spelers promoveerden naar onze B-ploeg in tweede nationale. De vertrekkers werden vervangen door eigen spelers uit de diverse Promo-ploegen. De doelstelling was het behoud verzekeren en een nieuw collectief te vormen. Met succes dus, wat die negende plaats illustreerde, maar coach Bart Hungenaert legde vorig seizen de basis voor het huidige succes.”

Vijf bellewinsten

Net als leider Aalter/Ruiselede won Knack tot nu toe twaalf wedstrijden, maar daarbij steken vijf bellewinsten waarin telkens een punt verloren werd, wat Knack een achterstand van twee punten opleverde. In de heenronde verloor Knack ook kansloos in drie sets bij Aalter/Ruiselede en moest in eigen huis tegen Denderhoutem zijn meerdere erkennen in de belle.

Receptie-hoek Matthis Creus is met zijn nog maar 22 lentes één van de anciens bij Knack Volley. Hoe hoog reikt zijn volleyambitie? “Zoals elke jeugdspeler die een Knack-truitje aantrekt, droomde ik aanvankelijk van de Ligaploeg. Maar gaandeweg moet je keuzes maken en ik gaf mijn studies verpleegkunde de voorrang. Ondertussen ben ik als verpleger aan de slag in Izegem, wat inhoudt dat ik door het weekendwerk al eens een wedstrijd moet missen. Ik wil wel op een zo hoog mogelijk niveau spelen, en dat kan voor mij het best bij Knack. Wij zitten in de top vier en dan doe je mee voor de titel. De progressie die wij ook dit seizoen nog maakten geeft ons zelfvertrouwen voor die confrontatie om de leidersplaats.” (RBD)

Zaterdag 27 januari om 19 uur: Knack Volley C – VC Aalter/Pervol Ruiselede.