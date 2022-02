Knack lijdt belleverlies in Pazardzhik en is uitgeschakeld

Roeselare verloor zijn ‘thuiswedstrijd’ in Pazardzik met 2-3 en is meteen uitgeschakeld voor de kwartfinales in de European Champions League. Knack kwam met 25-23 en 25-21 wel 2-0 voor maar moest met 20-25 de aansluitingsset toestaan en met 22-25 de belle. Daarin verloor Knack 14-16.

Roeselare opende met Tammearu in de basis voor de geblesseerd achtergebleven Verhanneman en met Ahyi als hoofdaanvalller. De eerste set moest Knack knokken om in het spoor van de Bulgaren te blijven die tot 20-22 leidden op het scorebord. Bij 17-20 zag het er eventjes benard uit voor Knack want bij Pazardzhik waren zowel Massari als Aleksiev moeilijk af te stoppen.

Coolman herleidde die achterstand met een middenaanval en een ace en Ahyi zorgde voor de 20-21. Tammeraru ging de bordjes bij 22-22 vanuit de verdedigingszone gelijk en Coolman counterde blokkend voor de 23-22, de eerste keer was het dat Knack op voorsprong kwam. Massari stelde wel nog gelijk maar Tammearu mokerde de setbal op het bord die Fasteland verzilverde naar 25-23 deelwinst.

Controle

Het inspireerde ‘thuisploeg’ Roeselare om fors door te gaan de eerste herneming. Knack nam de controle over de wedstrijd met een Desmet die bijna niets meer miste. Dat leverde een bonus op van 10-6 maar de Bulgaren konden via vooral Yosifov en Krastev tot 14-14 gelijkstellen.

Fasteland en Tammearu zorgden voor een nieuw driepuntenbonus maar weer via Massari en Krastev beenden de Bulgaren bij 20-20 bij. Cooolman zorgde aanvallend én serverend voor de 23-21, Knack kreeg de setbal via een Bulgaarse outservice en Desmet kon die na een knappe redding van een blok op Ahyi naar de verdubbeling doorslaan.

Die weelde bleef evenwel niet aanhouden de derde beurt waarin Pazardzhik rap een driepuntenbonus op het bord had. Stilaan namen de Bulgaren het initiatief over en het kostte steeds meer moeite voor Knack om af te werken en aan te klampen. Een 7-10 werd dan wel via Coolman en Desmet gelijkgesteld bij 10-10 waarna de score puntsgwijs naar 17-17 balanceerde.

Tot Todorov Ahyi blokkend counterde en de weer ingekomen Aleksiev zijn tweede adem vond en niets meer miste. Knack moest het initiatief uit handen even moest met 20-25 de aansluitingsset toestaan. Hier werd kapitein Verhanneman die in dergelijke omstandigheden altijd een extraatje kan leveren wel sterk gemist.

Stand houden

Tot 13-14 hield Knack de vierde beurt nog stand. Maar een Desmet en Ahyi kregen geen bal meer op de grond waar aan de overkant het blok steeds vernietigender counterde en Aleksiev een aanvallende 6 op 7 liet noteren naast enkele bloks. Hij werd trouwens topscorer met 22 punten én MVP van de wedstrijd.

De inbreng van Lecat voor Desmet bij 14-18 leidde wel een remonte in als Coolman blokkend de score op 20-20 bracht. Als Ahyi naar 21-20 sloeg was er nog even hoop voor Roeselare. Pazardzhik rook evenwel de beslissende set, Yosifov haalde vernietigend uit vanop de servicelijn naar 21-23 en Todorov blokte op Coolman de eerste Bulgaarse setbal naar 22-25 en de belle.

Daarin ging het gelijk op naar 8-8 als Knack langs Coolman serverend en Fasteland blokkend op Aleksiev naar 11-8 ging. Was evenwel niet voldoende voor totaalwinst want enkele Roeselaarse fouten, aanval en service, maakten het Pazardzhik gemakkelijke 12-12 aan te sluiten.

Tweede plaats kan nog

Desmet kon na een spektakelrally Roeselare wel weer hoop geven naar 13-12 waarna Tammearu blokkend op Aleksiev het wedstrijdpunt op het bord counterde. Aleksiev neutraliseeerde dat snoeihard, de ingekomen Snekerdiev sloeg de bordjes met een ace gelijk en Krastev kon een uitverdedigde aanval van Fasteland naar de Bulgaarse wedstrijdbal omzetten. Die werd door Yosivof blokkend op Fasteland naar 14-16 totaalwinst gecounterd.

Het betekent meteen dat Knack uitgeteld is om als één van de drie beste tweedes door te gaan naar de kwartfinales. Het moet morgen tegen Pazardzhik zelfs winnen in de terugwedstijd om nog als tweede te eindigen in de poule.

(RBD)