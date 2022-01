Knack klimt naar de leiding na sterke prestatie in Haasrode Leuven

Roeselare heeft een tik uitgedeeld aan directe concurrent Haasrode Leuven door er met 0-3 (16-25, 31-33 en 19-25) te gaan winnen. Knack wipt zo over Maaseik naar de eerste plaats.

Vanmedegael moest zijn pionnen herschikken want Mathijs Desmet bleef thuis. Hij werd vervangen door Märt Tammearu. Van Schie deed het als opposite ten nadele van Michiel Ahyi. Met D’Hulst, Fasteland, Verhanneman, Coolman en libero Deroey wel de vaste waarden tussen de lijnen tegen Leuven dat eerder deze week nog met 2-3 ging winnen bij Maaseik.

Gevarieerd

Voor Tuerlinckx meteen ook de eerste echte clash met zijn ex-club want in de heenmatch bleef hij geblesseerd aan de kant. Hendrik kende een moeilijke start en liep tegen een blok aan bij 8-12 waardoor Leuven meteen in een time-out schuilde. Roeselare speelde gevarieerd met een sterke Stijn D’Hulst die bij 13-21 ook serverend kon uithalen. Fasteland maakte een eind aan de Leuvense lijdensweg in het eerste spel.

Knack dartelde ook in set twee gewoon verder en kwam via Tammearu op 4-8. Vanaf dan kwam de thuisploeg beter in de match en ook Tuerlinckx voelde zich hoe langer hoe meer in zijn sas. Hij serveerde zijn ploeg zelfs voor het eerst op voorsprong: 17-16. Nadien werd het nagelbijten maar toch waren de beste papieren constant voor Knack. Het dwong maar liefst acht setballen af en Stijn D’Hulst besliste de marathon set die 31 minuten duurde met een ace: 31-33.

Mentale dreun

Een mentale dreun voor de troepen van Eyckmans waarvan Roeselare maar al te graag profiteerde. Tuerlinckx miste de 8-9 en Tammearu -die een erg goede beurt maakte met een offensieve 59% en 14 punten- blokte de ex-kapitein van Knack af: 8-12. In het slot van de match eisten diezelfde Tammearu en kapitein Verhanneman de hoofdrol op om met een sterke 0-3 af te ronden. Toch wel straf gezien de onuitgegeven basisploeg en de weinige wisselmogelijkheden voor coach Vanmedegael.

Woensdag komt Knack weer in actie in de Champions League. Het trekt naar Bulgarije waar ze om 19u tegen Hebar Pazardzhik spelen. Roeselare moet winnen als het een rol van betekenis wil spelen in deze Europese campagne.Er wordt in de loop van de week nog transfernieuws verwacht vanuit de Tomabelhal want knack is nog steeds op zoek naar een vervanger voor Filip Gavenda. De club kijkt uit naar een extra receptie-hoekspeler om voor de titel te kunnen meestrijden. De onderhandelingen met een buitenlandse speler zijn volop aan de gang.

(MPM)