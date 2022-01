Knack in drie sets onderuit bij Aalst

Leider Knack Roeselare verloor in drie sets bij Lindemans Aalst. De inleidende set moest Knack met 25-18 de set ondergaan, kwam kloeker naar voor de tweede beurt maar zag de vijfde setbal van Aalst onterecht gevalideerd om 28-26 te verliezen, de derde beurt verloor Knack 25-23.

Hamvraag was uiteraard hoe Roeselare die coronaweek zonder training zou verteren. Slecht dus bleek al rap die eerste set. Spelverdeler D’Hulst kon de verplaatsing naar de carnavalstad zelfs niet meemaken. Depovere dus aan de spelverdeling en Van de Velde verdrong Fasteland in het centrum. Knack kreeg een gedreven Aalst tegenover zich dat zich geen puntenverlies meer kan permitteren om een goede uitgangspositie af te dwingen voor de kwalificatieronde.

Coach Devoghel krijgt zijn verzameling talent stilaan weer als een collectief en Knack moest de eerste set ondergaan mee door een te grote eigen foutenlast in de afwerking, teveel opslagmissers en te weinig servicedruk.Van een 5-4 liep Aalst uit naar een geruststellende 14-8 bonus. Een beter moment van Verhanneman die nu wel scoorde dichtte die achterstand naar 16-14. Maar dan verviel Knack weer in storende fouten wat Aalst naar een gemakkelijke 25-18 deelwinst leidde.

Lange discussie

De eerste herneming kwam Roeselare wel beter voor de dag. Verhanneman, Desmet en Ahyi scoorden nu wel en een Aalsterse netfout bracht de 9-13 op het bord. De 9-14 flikkerde zelfs even op het scorebord bij een out gegeven Aalsrerse aanval. Via de video challenge werd het evenwel 10-13. De plaatselijken verhoogden de opslagdruk weer serieus. De Roeselaarse voorsprong smolt weg en via 16-14 lonkte Aalst bij 21-17 naar de verdubbeling.

Bij 23-20 zorgden Verhanneman en Aalsterse fouten voor een 24-24. Knack neutraliseerde vier setballen en bij 27-26 blokte Verhanneman de vijfde setbal op het parket. Out evenwel besliste de scheidsrechter. Maar die had niet gezien dat Overbeeke de gecounterde aanval nog tegen zich aan kreeg. Na een minutenlange discussie werd het evenwel toch 28-26.

Overbeeke beslissend

In set drie bleven Fasteland en Tammearu die er eind tweede beurt ingekomen waren voor respectievelijk Van de Velde en een tegenvallende Desmet in de ploeg. Bij 8-5 leverde een renderende servicebeurt van Depovere de 8-8 op en Coolman blokte naar 8-11. Knack kon die bonus niet vasthouden en vanaf 15-15 liep de score gelijk op naaar 21-21. Dan was Overbeeke evenwel niet meer af te stoppen en 24-21. Verhanneman pruttelde nog even tegen maar serveerde de tweede Aalsterse matchbal bij 24-23 in het net.

Maandag reist Knack af naar Polen voor de Champions League-partij tegen Jaszterzebski van dinsdag. Zaterdag komt Waremme op bezoek naar de Tomabelhal. En dan kunnen de supporters er weer bij zijn.

(RBD)