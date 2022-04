Knack imponeert ook in Aalst met winst in drie sets.

Op de tweede speeldag van de Champions Final Four trok Knack Volley de lijn van de openingsdag door en passeerde Aalst ook al in drie sets. Roeselare kwam met imponerende 15-25 en 16-25 twee sets voor en wees in het slot van de derde beurt Lindemans Aalst met 21-25 terug. Knack komt meteen alleen aan de leiding want Maaseik verloor 3-1 in Menen.

Coach Vanmedegael vatte de partij in de geijkte opstelling aan en al bij 7-7 sloegen Verhanneman en co een vierpuntenbonus bij elkaar naar 9-13. Net als tegen Menen stopten de Roeselaars receptiespelers loepzuiver en ook in verdediging zowel aan het het als in het achterveld werd omzeggens alles gerecupereerd. Met een speciale vermelding voor libero Deroey die niets op de grond liet vallen. En als zowel Ahyi als Verhanneman vanaf de 13-17 bijna alles afwerkten was de eerste deelwinst in amper 21′ met 15-25 rondgeslagen.

De eerste herneming gingen de bezoekers op hun elan door naar 1-4. Het sein voor Aalst-coach Devoghel om er Van Hoyweghen aan de spelverdeling in te brengen voor Drozynski. Bracht evenwel de verhoopte kentering niet want Knack stoomde op automatische piloot via 5-9 door naar 9-16. Knack gaf geen krimp meer want Deroey bleef alles opkuisen in verdediging wat D’Hulst toeliet zijn aanvallers gevarieerd aan te spelen én te scoren. Fasteland van zijn kant keerde alles blokkend en na amper driekwart uur stond de 0-2 op het bord.

Begin derde beurt leek Aalst de ommekeer in te zetten want kwam, mee omdat de foutenlast zich even manifesteerde bij Knack 5-2 voor. Vanuit het centrum konden eerst Coolman en daarna Fasteland de score weer gelijkstellen naar 13-13. Maar omdat Overbeeke nu wel scoorde kon Knack maar bij 18-18 definitief afstand nemen van de thuisploeg. De ingekomen Depovere serveerde de Aalst-receptie aan diggelen en Desmet kon na een knappe redding van Deroey de 18-21 op het bord slaan, Ahyi diepte uit naar 19-22 en Desmet serveerde met een ace naar 19-23. Rybicki kon nog even milderen maar serveerde dan fout naar 21-24 waarna Ahyi van achter de driemeterlijn 21-25 beslechtte. Knack met het maximum op kop.

Zaterdag 9 april reist Knack Roeselare naar Greenyard Maaseik.