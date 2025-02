Knack-directeur Dirk Specenier blikt vooruit op BeNe Conference: “Spelers gaan vol voor winst”

Knack Roeselare wil na de BeNe Cup ook het kampioenschap van de Lage Landen, de BeNe Conference, winnen. Zaterdag reist Knack een eerste keer over de Moerdijk om in Apeldoorn tegen Draisma Dynamo te openen.

Directeur Dirk Specenier kijkt belangstellend uit naar dat experiment. Niet alleen sportief voor de eigen club, maar ook naar de impact ervan op het nationaal volleybal. Als ondervoorzitter van de Liga werkte hij mee aan de realisatie van die nieuwe competitie.

“Enkele jaren geleden al werd de beslissing genomen om met de Nederlandse volleybalbond een grensoverschrijdend experiment op te zetten. Dat moest de dreigende sleur in de nationale competitie met wedstrijden tegen altijd dezelfde tegenstanders tegengaan. De BeNe Cup was het voorproefje waarbij wij van Orion Stars Doetinchem wonnen en bij de dames Asterix AVO Beveren de Cup won van Sneek.”

Top vier

In de BeNe Conference neemt de topvier van Nederland het in heen- en terugwedstrijden op tegen de Belgische topvier. “Het format waarbij de beste vier Nederlandse teams in competitie gaan met de beste vier Belgische ploegen was voor ons al geslaagd omdat de eigen reguliere competitie meer spankracht kreeg. Het duurde zelfs tot de slotdag voor de topvier bekend was. Die BeNe Conference vervangt de vroegere minicompetitie of titelplayoffs tussen de eerste zes waarbij de nummers 1 en 2 de titelfinale spelen. Wij krijgen wel acht wedstrijden, heen en terug, tegen Nederlandse teams waarbij de resultaten van de reguliere competitie in eigen land meetellen. Na afloop hiervan werken de Nederlandse en Belgische ploegen de titelplayoffs in eigen land weer af.”

Titelfinale

Na deze minicompetitie die de kampioen van de Lage Landen oplevert, zijn de Belgische nummer 1 en 2 al zeker van de halve finale van de titelstrijd naar twee winnende wedstrijden. De zes resterende Belgische ploegen werken ondertussen wel de Challenge Playoffs af waarbij de nummers 1 en 2 de kwartfinale spelen over twee winnende wedstrijden tegen de Belgische nummers 3 en 4 uit de BeNe Conference. De winnaars hiervan nemen het in de halve finale op tegen de Belgische nummers 1 en 2.

“Het voordeel van dit format is dat die vier ploegen altijd het thuisvoordeel hebben bij een beslissende wedstrijd in de kwartfinales. Ook voor de toekenning van de Europese tickets is dat van belang.”

“Momenteel is er een verschuiving bezig binnen het internationaal volleybal. Vroeger keken wij als Belgische topper altijd op naar Italië, Polen of Rusland. Ik stel vast, ook in de onderhandelingen met kandidaat-spelers, dat de budgetten verschuiven. Ook in Frankrijk en Duitsland kunnen de clubs dankzij een groeiende economie steeds meer besteden. Daar kan men financieel het dubbele geven van wat wij kunnen bieden.Wij moeten ervoor zorgen te kunnen meegroeien en die samenwerking met Nederland kan ons daarbij helpen. Ik stel trouwens vast dat onze sponsors ook al geïnteresseerd naar die kalender kijken.”

Nederig blijven

“De honger bij de spelers voor deze BeNe Conference is groot. Alleen winnen is voor hen goed genoeg. Wij moeten als Belgische clubs ook nederig blijven. Onze spelers waren onder de indruk van de manier waarop de Nederlanders de BeNe Cup organiseerden. Daar keken zij van op. Inzake infrastructuur hebben de Nederlandse ploegen een voorsprong op ons.”

De BeNe Conference begint met volgende puntenstand of de resultaten van de afzonderlijke reguliere competitie: 1. Lycurgus Groningen 14, 2. Knack Roeselare 14, 3.Orion Stars Doetinchem 10, 4. Lindemans Aalst 10, 5. Haasrode/Leuven 8, 6. Draisma Apeldoorn 6, 7. PDK Huizen 6, 8. Tectum Achel 4.

“Voor de verplaatsingen wordt er weer met de bus gereisd. Wij staan voor verre verplaatsingen en het is onverantwoord dat de spelers zelf met hun wagen die afstanden afleggen. Wij hebben daarvoor met Mandel Cars een partner en de verplaatsingen naar Groningen en Doetinchem worden over twee dagen gemaakt. Die naar Huizen en Apeldoorn worden op één dag gedaan. Dat zorgt voor een meerkost maar de Liga komt hier voor een deel in tussen.”

Zaterdag 15 februari om 20 uur: Draisma Dynamo Apeldoorn – Knack Volley.