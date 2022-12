Knack B op kop in tweede nationale A: “Zaterdag in topper tonen dat we de terechte leider zijn”

Net als de grote broers in Liga A prijkt Knack B in tweede nationale A op kop, twee wedstrijden voor het afsluiten van de heenronde. Zaterdag wil Roeselare met de komst van Oudenaarde bewijzen dat het een terechte leider is.

“Het seizoen kent een bizar verloop voor ons”, zegt libero Josse Devarrewaere. “Wij verloren onze vijfde wedstrijd bij huidig middenmoter Balti Kortrijk met zware 3-0-cijfers nadat wij eerder al bij rode lantaarn Ruiselede maar bellewinst haalden. Zaterdag leden wij bij het voorlaatste Tielt onze tweede verliespartij, de tiende wedstrijd van het seizoen, in de belle. Het was een intense wedstrijd waarbij maar liefst vier deelbeurten op het kleinste tweepuntenverschil beslecht werden. Wij wonnen zowel de eerste als derde set met 23-25, tussendoor milderde Tielt met 25-23 om de belle te versieren met 25-22 en die met 15-13 te winnen. Een terechte zege voor Tielt, waarmee ik mijn concullega libero van Tielt achteraf feliciteerde.”

Evenwaardige reeks

“Het toont overigens alleen maar aan dat alle ploegen in deze reeks sterk aan elkaar gewaagd zijn. Want hoewel wij twee punten moesten prijsgeven, liepen wij als leider één punt verder uit op de tweede en derde in de stand. Zowel Stekene als Oudenaarde verloren thuis met 0-3 van respectievelijk Zedelgem en Blaasveld.”

Het maakt dat Knack B de initiële ambitie, een topdrieplaats halen na de vierde stek van vorig seizoen, optrekt naar de promotie én zowaar van de titel begint te dromen.

Gemotiveerd

Voor Josse Devarrewaere, die vorig seizoen geregeld met de A-ploeg trainde én speelde, zou het na een titel en twee promoties met dezelfde ploeg wel leuk meegenomen zijn. “Vorig seizoen was de gelegenheid om met de A-ploeg mee te trainen wel realistisch, want ik was nog student sport en beweging. Momenteel ben ik tewerkgesteld als bewegingstherapeut in het psychiatrisch ziekenhuis in Beernem en lukt die volleybalcombinatie niet meer. Het volleybal is voor mij weer een sportief invullen van mijn vrije tijd. Maar ik ben wel heel gemotiveerd. Zaterdag willen wij tegen het derdegeklasseerde Oudenaarde illustreren dat wij de terechte leider van de reeks zijn.” (RBD)

Zaterdag 10 december om 20 uur: Knack Volley B – Volley Oudenaarde.