Klaas Debeuckelaere en VT Diksmuide treffen leider Rembert Torhout: “Beschikken over mooie papieren”

De heren van VT Diksmuide staan vanavond zonder druk en met veel vertrouwen aan de opslag in de topper tegen leider Rembert Torhout. Als tweede in de stand is de ambitie voor libero Klaas Debeuckelaere vooral om in de play-offs te kunnen strijden voor promotie.

VT Diksmuide won vorig weekend met het kleinste verschil van Packo Zedelgem en blijft zo tweede in de stand. “Eigenlijk zat er zeker een driepunter in. We lieten na om het op de beslissende punten af te werken zodat Packo telkens weer in de match kwam”, is libero Klaas Debeuckelaere eerlijk. “Dat moeten we zeker meenemen naar de topper van vanavond tegen leider Torhout. Zij razen vrij ongenaakbaar door de competitie, maar wij geven ons op voorhand zeker niet gewonnen. In de heenronde verloren we weliswaar met 3-0, maar er waren wel degelijk kansen om minstens een set binnen te halen.”

Sfeer optimaal

Voor een ploeg die vorig seizoen nog tegen de degradatie vocht, verbaast VT Diksmuide met een knappe tweede plaats in de stand vriend en vijand. “Aan onze basisploeg is niet zo heel veel gewijzigd, maar onder coach Philippe Rathé tonen we dit seizoen dat er heel wat kwaliteit in onze kern schuilt”, klinkt de 23-jarige Klaas Debeuckelaere trots. “De komende weken treffen we nog Citivo Gits en Bavo Bavikhove, rechtstreekse concurrenten voor een plaats in de play-offs. Aan ons om het hoge niveau dat we dit seizoen al haalden door te trekken. De sfeer in de ploeg is alvast optimaal, dat kan ons alleen maar helpen om in de beslissende matchen net dat tandje bij te steken.”

Klaas Debeuckelaere komt al zijn hele volleybalcarrière uit voor VT Diksmuide en staat zeker niet weigerachtig tegenover een terugkeer naar de nationale reeksen. “We mogen niet op de feiten vooruitlopen, maar als de kans zich aandient, moeten we vol voor promotie durven gaan. De top vijf in de stand staat weliswaar op een zakdoek, maar met een match minder gespeeld beschikken we wel over mooie papieren. Er is nog een lange weg te gaan, maar als we ons niveau nog wat kunnen opkrikken, is er veel mogelijk.” (TV)

Vrijdag 20 januari om 20 uur: Rembert Torhout – VT Diksmuide A.