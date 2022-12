Kerstrapport bij Volley Bredene, Jumpers Middelkerke en Volley De Haan: “Jeugd krijgt en grijpt kansen”

In de laatste week van 2022 vragen we aan een bestuurslid van Volley Bredene, Jumpers Middelkerke en Volley De Haan om even terug te blikken op het voorbije jaar. We polsten ook naar hun wensen en verlangens voor 2023. 2022 was een mooi jaar, maar iedereen hoopt vurig dat 2023 nog beter wordt!

Voor Olivier D’haenen was 2022 op sportief vlak een heel bijzonder jaar. “Het zal voor altijd het jaar blijven dat ik me op vraag van het clubbestuur engageerde als voorzitter van Volley Bredene. Er kwamen heel wat zaken op me af die voor mij totaal nieuw waren. Zelf heb ik in mijn jeugd nooit gevolleybald. Ik heb ondertussen wel al mijn draai gevonden, want het is met iedereen binnen de club prettig samenwerken. De ambiance binnen Volley Bredene is echt formidabel.”

“Op sportief vlak hebben we een topjaar achter de rug”, gaat D’haenen verder. “Voor het eerst in de geschiedenis van de club speelt een herenploeg in de nationale reeksen. Na een moeilijke start met veel blessureleed hebben ze zich goed herpakt. Ook de andere herenteams doen het goed en over de prestaties van de damesploegen ben ik ook best tevreden. Onze coaches leveren prima werk. Onze jeugdwerking draait op volle toeren.”

In 2023 wil de voorzitter van Volley Bredene vooral de lijn van het voorbije jaar doortrekken. “Het behoud van onze heren A is uiteraard en prioriteit, maar ik wil vooral dat iedereen zich goed voelt binnen onze club. Mentaal welzijn is voor (jonge) mensen heel belangrijk. Hopelijk vinden we in de komende maanden nog enkele goede trainers.”

Koen Desendere. © PDC

“2022 was zeker een jaar om tevreden op terug te blikken”, opent secretaris en duivel-doet-al Koen Desendere van Volley De Haan. “De coronamiserie lijkt achter de rug en we noteerden een grote instroom aan jeugdspelertjes. Al bij al zijn we die twee moeilijke seizoenen vrij goed doorgekomen. We speelden kampioen met het A-team en de viering van die titel blijft een mooie herinnering. Na de heenronde staan we op een mooie plaats en dat is op zich een mooie prestatie voor een promovendus. We hebben ook een tweede seniorsploeg tussen de lijnen gebracht. Niettegenstaande de mindere prestaties blijft het een goede zet om jonge spelers de kans te geven om ervaring op te doen. Ook onze jeugdploegen doen het helemaal niet slecht. De jongens die vorig seizoen in de regionale competitie kampioen speelden, betalen nu wat leergeld in de provinciale reeks. Zij vormen de basis van de herenploeg, waarmee we over enkele jaren willen starten.”

Op de nieuwjaarsbrief van Koen Desendere staan geen verrassende wensen. “Ik hoop dat de dames van coach Bjorn De Roo zich vlot kunnen handhaven in Promo 2. Een eerste overwinning van het B-team zou een opsteker zijn voor die meisjes. Uiteraard zijn we ook blij dat we de bekerfinales opnieuw mogen organiseren en we kijken al uit naar ons internationaal tornooi in augustus.”

Tineke Wittebolle. © PDC

2022 was bij Jumpers Middelkerke het jaar van de transitie, de omschakeling. “De visie van onze club is gebaseerd op twee grote pijlers. Enerzijds willen we dat iedereen zich goed voelt binnen onze vereniging. Er is een plekje voor iedereen en dat vertaalt zich vooral in de verbondenheid binnen van onze vereniging. We zijn een familieclub. Anderzijds geven we alle kansen aan onze eigen jeugd om progressie te maken en door te breken. We degradeerden vorig seizoen met Jumpers A, maar dit seizoen staat een nieuwe ploeg op het veld die het heel goed doet. Heel wat jonge speelsters grijpen hun kans. Jumpers B blijft de kweekvijver voor het A-team. Resultaten zullen voor deze jonge meisjes altijd ondergeschikt zijn aan de leerkansen die ze krijgen. Ook onze jeugdploegen presteerden het voorbije jaar op hoog niveau”, aldus ondervoorzitter Tineke Wittebolle. “Twee U13-teams werden herfstkampioen en ook in de andere leeftijdscategorieën zien we dat onze spelertjes progressie maken.”

De nieuwjaarswensen van Jumpers Middelkerke zijn best eenvoudig, maar heel concreet. “Verder doen zoals we bezig zijn en misschien nog iets beter. Het allerbelangrijkste is de gezellige sfeer. Ons motto blijft onveranderd: winnen is leuk, plezier beleven nog leuker.”

(Philippe Decruynaere)