Kerdavo bekijkt het week per week: “Leute maken is de prioriteit”

Kerdavo Avelgem A kon vorig weekend in de topper tegen Elckerlyc Zwevezele A de punten niet thuis houden. Het werd 1-3. Zondag trekt de ploeg van sterkhouder Sofie Depluverez naar middenmoter VKt Torhout B.

Het was de eerste nederlaag in tien wedstrijden voor Avelgem. De setstanden waren: 22/25, 22/25, 25/19 en 21/25. “Op de overwinning van Zwevezele valt niets aan te merken”, analyseert Sofie Depluverez de partij. “Het was duidelijk de betere ploeg, en wij kenden geen topdag. Het gevaar kwam van alle kanten. Dat is dan ook de sterkte van Zwevezele, dat ze op alle fronten gewoon beter waren. Ik denk dat bij ons het probleem scoren is. Receptioneel zat het goed, maar het verschil in gestalte zorgde dat we moeilijk de bal op de grond kregen. Tot overmaat van ramp viel ik uit met een kuitblessure in de tweede set. Hoe erg het allemaal is blijft nog afwachten.”

Torhout is de volgende uitdaging. “Onze tegenstander van zondag ken ik niet echt. We bekijken het week per week en zien wel op het moment zelf waar we tegenover staan. Net als altijd zullen we er volledig voor gaan natuurlijk. Is dit nu een topper of een middenmoter, we willen alles geven.”

Negen op tien

“Met een negen op tien is ons seizoen al beter dan verwacht. We zijn nieuw in de reeks, dus denk ik dat dit alle verwachtingen overtreft. We staan nog op een voorlopige eerste plaats met een wedstrijd meer gespeeld, maar deze campagne is nog lang hé, er kan nog van alles gebeuren. We zien wel wat de toekomst brengt. Het belangrijkste voor ons is en blijft dat we plezier blijven beleven aan het spelletje. Leute maken is voor ons prioriteit. Als we nu in nationale 3 of promo 1 spelen, het zijn beide mooie reeksen op hoog niveau. Het verschil is heus niet groot. Ik begon mijn spelerscarrière op vijfjarige leeftijd hier bij Avelgem, waar ik tot mijn 14de zou blijven. De meeste speelsters genoten trouwens hun jeugdopleiding bij Kerdavo. Daarna trok ik voor 2 jaar naar Waregem, om vervolgens 11 jaar voor Oudenaarde uit te komen. Nu ben ik voor het derde jaar terug bij de club waar het voor mij allemaal begon”, besluit Sofie Depluverez. (ELD)

Zondag 12 december om 17.30 uur VKt Torhout B – Kerdavo Avelgem A.