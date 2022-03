Kerdavo Avelgem wil reeks slechte resultaten doorspoelen: “De positieve vibe komt er terug in”

In Promo 1 van het damesvolleybal verloor Kerdavo Avelgem vier van zijn laatste vijf wedstrijden. Dit weekend wil de ploeg van Sportief Manager Koen Defoor terug aanknopen met een zege tegen VT Lendelede.

“Dat de resultaten momenteel iets minder zijn kan toegeschreven worden aan twee zaken”, vertelt Koen Defoor. “We zaten in een goede flow, stonden op een bepaald moment op kop, maar corona hield lelijk huis in de ploeg waardoor er een maand niet kon getraind worden. Er was ook een gebrek aan matchritme. Komt daarbij dat Avelgem vrij vruchtbare grond is (lacht). Maar liefst drie speelsters zijn zwanger momenteel. Dit is natuurlijk het nadeel van vrouwensport. Dit alles samen maakt dat we onze ambities een beetje moeten bij schroeven en een top vijf plaats moeten beogen. Hadden we de kans om te promoveren, dan gingen we die grijpen. Nu zal dit een moeilijke opdracht worden. De top zes is in onze competitie heel degelijk, maar door het missen van enkele basisspeelsters is het nu niet evident. De bank krijgt nu hun kans, maar toegegeven, dit is niet hetzelfde. Maar tot op heden doen ook deze dames het goed.”

Dit weekend staat met VT Lendelede een haalbare kaart op het programma. “In de heenwedstrijd trokken we relatief eenvoudig aan het langste eind met 0-3. Nu is dit een andere wedstrijd, en ook nu willen we de volle buit. We willen de positieve vibe terug, en die zit er aan te komen. Enkele oefenmatchen deden goed door gebrek aan competitie. Er mag terug met publiek aangetreden worden, wat toch ook een bonus is.”

“Naar volgend seizoen toe blijft de ploeg zo goed als behouden”, gaat de Avelgemnaar verder. Maar komen er opportuniteiten dan moeten we die nemen. We zijn zoals iedere ploeg opzoek naar versterking”, besluit Koen Defoor. (ELD)