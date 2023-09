Kerdavo Avelgem staat voor eerste test tegen Oudenaarde

Kampioen in Promo 1 Kerdavo Avelgem A heeft zijn start niet gemist in derde nationale van het damesvolley, met twee zeges op rij. Zondag neemt de ploeg van coach Bart Dewilde het op tegen titelkandidaat Volley Oudenaarde A.

Met zeges tegen JTV Dero Zele – Berlare (3-1, 27/25, 25/12, 23/25, 25/14) en DCA St-Ghislain (3-1, 25/15, 23/25, 25/18, 25/14) is Kerdavo Avelgem uitstekend begonnen in derde nationale. “We hebben het geluk dat we waarschijnlijk niet met de zwaarste tegenstanders van start gingen aan deze nieuwe campagne”, vertelt coach Bart Dewilde. “Wat we geleerd hebben uit deze wedstrijden is dat we er staan als ploeg na een goede voorbereiding. We zijn nu klaar om de nieuwe campagne aan te vatten vol vertrouwen. De eerste wedstrijd was goed, net als de tweede waarin we verdedigend ongelofelijk goed waren. Het tempo ligt merkelijk hoger dan in Promo 1 en we voelen dat we het niveau aan zullen kunnen. Dat is hoopgevend. Iedere wedstrijd zal natuurlijk moeten gespeeld worden. Het doel is ons verzekeren van het behoud. We blijven nederig, er wachten ons nu eenmaal nog veel zware ploegen. Zoals dit weekend tegen Oudenaarde die getipt staat als kanshebber promotie. We moeten deze partij aanpakken met de juiste mentaliteit. We zien wel wat er uit de bus valt. De eerste twee overwinningen zijn alvast binnen. De sfeer zit goed, het spelpeil mag er zijn en we kunnen nog altijd rekenen op Sofie Depluverez, die na een héél kort volleypensioen terug is. Ze is toch een speelster van onschatbare waarde die ons nog een tijdje uit de nood zal helpen door kersverse mama Lise Van Wyngene te vervangen. Fien Declercq is terug net als Maïté Boyart”, aldus de 65-jarige Avelgemnaar.

Ook Kerdavo Avelgem B is de competitie uitstekend gestart met coach Chris Casaert in Promo 3 tegen VBC Katjes Ieper A (3-2, 15/25, 25/23, 25/23, 19/25, 12/15) en Bidavo Bissegem C (3-0, 25/17, 25/18, 25/21). (ELD)