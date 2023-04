Kerdavo Avelgem kroont zich tot kampioen in Promo 1

Op de laatste speeldag verzekerde Kerdavo Avelgem A zich van de titel na een 3-0 zege op het veld van VKt Torhout B. De blauwhemden hebben in het eindklassement 1 punt meer dan Damesvolley Waregem dat nog vol aan de bak moet in de eindronde om promotie af te dwingen.

Kerdavo Avelgem A sluit het seizoen af met 19 overwinningen en mag zich de verdiende kampioen noemen in de hoogste provinciale reeks. “Het was zeker geen gemakkelijke zege”, verduidelijkt Ellen Defoor, die haar laatste wedstrijd speelde. “We hebben er moeten voor vechten in tegenstelling tot vorige week toen het heel vlot ging tegen Poperinge. Nu hadden we een onzekere start tegen een Torhout die heel wat opslagdruk gaf, maar onze receptie hield stand. Sofie Depluverez vertolkte opnieuw een glansrol en Naomi Fianyo schudde enkele knallers uit haar mouwen. Het collectief haalde de bovenhand tegen Torhout die heel wat weerwerk bood.”

Niet afhankelijk

“We werden kampioen en dat hebben we zelf gedaan. We waren niet afhankelijk van andere ploegen. Ik ben heel trots dat we toch onder de druk, en dat voelde je in die match, stand hielden. We kennen elkaar zo goed na al die jaren dat onze ervaring er mee voor zorgde dat we de kalmte bewaarden.”

Promoveren

“We promoveren nu naar Nationale 3, een heel mooie reeks. Maar dat zal zonder enkele speelsters zijn uit de huidige kern. Sofie Depluverez, Diete Dhondt, Ashley Van Hessche en ikzelf stoppen. Er komen enkele nieuwe speelsters bij met jeugd. Op zich zal dit meevallen in deze reeks.”

“Ik stop er dus mee na 20 jaar volleybal. Ik hang mijn schoenen aan de haak na een hoogtepunt. Nu komt er meer tijd voor mijn gezin, maar ik zal zeker nog af en toe te zien zijn lang de zijlijn. Het is met een dubbel gevoel dat ik afscheid neem van deze leuke ploeg. Er volgde een dik feestje. Dit zijn momenten dat ik zal koesteren. Nu is er tijd voor nieuwe dingen.”

(ELD)