Kerdavo Avelgem B wil indrukwekkende zegereeks voortzetten tegen Divo Ingelmunster B: “Mentaal moet het goed zitten”

In Promo 4 van het damesvolleybal boekte Kerdavo Avelgem B zijn 17de zege op rij. De topper tegen Damesvolley Beveren-Leie B werd met 3-0 gewonnen. Volgende week staat de confrontatie met rechtstreeks titelconcurrent Divo Ingelmunster B op het programma.

De cijfers zijn indrukwekkend. 51 op 51, en slechts één set verlies op 52. Kerdavo Avelgem B raast door de competitie. Een van de smaakmakers van de ploeg is de 18-jarige Nina Van Ginneken. “Dit doel wilden we met zijn allen bereiken”, vertelt de studente ergotherapie. “Hier werken we al een tijdje voor. We wilden er vorig seizoen al voor gaan, maar corona gooide roet in het eten.”

“Deze successen komen er niet zomaar. Hier moeten we voor vechten, iedere wedstrijd. We stappen nooit met het idee op het veld dat het een makkelijke opdracht gaat worden.” Zaterdag werd Beveren-Leie, de derde in de stand, alvast vlot opzij gezet.

“Toen we een vijftal puntjes op achterstand kwamen, sloop er lichtjes paniek in de ploeg”, gaat Nina, jeugdproduct van Kerdavo, verder. “Coach Ashley nam op de juiste momenten een time-out, om ons de nodige peptalk te geven en ons zo terug in de wedstrijd te brengen.”

Volgende week staat een verplaatsing naar Divo Ingelmunster, de tweede in de stand, op de kalender. Winst betekent met anderhalf been in Promo 3. “Zoals steeds zullen we mentaal klaar moeten zijn. Dit is een uitwedstrijd, wat niet meteen een nadeel hoeft te zijn. Binnen de ploeg is de spirit om het seizoen misschien wel foutloos af te sluiten. Dat zou mooi zijn.”

Naar promo 3?

“Het is natuurlijk nog niet zover, maar promo 3 zou mooi zijn. We kunnen op elkaar steunen, en het vertrouwen om te slagen in onze opzet is er. Voor mij is het belangrijkste nog altijd plezier beleven samen met vrienden die op elkaar vertrouwen. Dit is iets wat ik naast een job wil blijven doen. Daarnaast ben ik ook leidster bij de Chiro in Avelgem, waar ik ook altijd school liep. Dit combineer ik ook met coachen in de volleyschool bij Kerdavo. Ik wil deze 7-8-jarigen vooral plezier en balgevoel meegeven. Ik wil ook graag mijn trainersdiploma behalen”, besluit Nina Van Ginneken. (ELD)