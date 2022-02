Kerdavo Avelgem B is niet te stoppen in promo 4: “Opslagdruk is ons handelsmerk”

Kerdavo Avelgem B raast door de competitie. De ploeg van coach Ashley Van Hessche pakt na de overtuigende zege in de topper tegen Divo Ingelmunster B een 13 op 13.

De manier waarop de dames van Kerdavo Avelgem B door de competitie razen, is op zijn minst indrukwekkend te noemen. 39 gewonnen sets, één verloren. De titel kan hen nog moeilijk ontsnappen. “Voor aanvang van de competitie was het toch de bedoeling om top drie te spelen”, zegt coach Ashley Van Hessche, ook actief als speelster bij de eerste ploeg. “Het is al helemaal verrassend dat we elke wedstrijd, op één na (3-1), met 3-0 winnen. Ik ben daar zelfs van onder de indruk. De sfeer is hier fantastisch, ik kan alleen maar trots zijn. We zijn een mix van verschillende leeftijden waarvan de jongste 17 is, en de oudste 34. Jong geweld en ervaring blijken goed te werken. Tine Dewilde, de ouderdomsdeken, zorgt voor de rust op het veld.”

Beste prestatie

Twee weken terug won Avelgem B op overtuigende wijze van Divo Ingelmunster, de tweede in de stand. “Ingelmunster had net als wij al zijn wedstrijden gewonnen”, gaat de 27-jarige Meense verder. “We waren blij dat we eindelijk voor het eerst tegen hen konden spelen. Er was toch enige stress te bespeuren, in wat we dachten dat een vijfsetter zou worden. En de 3-0 (25/16, 25/9, 25/11) die uiteindelijk op het bord stond, had dan ook niemand verwacht. We waren heel goed voorbereid op dit duel. Niemand liet een steek vallen. Dit moet de beste prestatie zijn die we al lieten zien dit seizoen. Alles klopte. We speelden heel slim. Onze opslagdruk, toch wel ons handelsmerk, was heel goed. Mentaal zijn we toch heel sterk.”

Perfecte voorbereiding

Dit weekend komt Damesvolley Waregem C op bezoek. “Met Waregem krijgen we een heftige tegenstander over de vloer”, gaat Ashley, die actief is als huishoudhulp, verder. “Na een vrij weekend hebben we ons hier op perfect kunnen voorbereiden. Iedere ploeg is anders. Ik ben benieuwd waar we ons aan mogen verwachten. In de heenronde was ik er niet bij. Maar normaal zou dit geen probleem mogen vormen.”

Niet misstaan in Promo 3

Promotie? “Indien we dit niveau aan kunnen houden, dan is een overgang naar Promo 3 dichtbij. Indien we daarin slagen, dan denk ik dat we geen mal figuur zullen slaan. Helemaal onderaan gaan we zeker niet bengelen. Maar er zal stevig gewerkt moeten worden. We hebben een brede kern waar iedereen aan elkaar gewaagd is. Het zal uiteraard aanpassen zijn, maar we moeten niet bang zijn. Daar heb ik goeie hoop op.”

“Dit is nu mijn zevende jaar bij Avelgem waar ik actief ben als speelster én coach. Ik had onder andere de U15, U17 en nu het tweede jaar op rij de Promo 4 ploeg onder mijn vleugels. Ik voel me hier opperbest in deze club waar ik niet zou willen weggaan. Voor mij is dit in combinatie met mijn job en dochtertje van anderhalf jaar ideaal”, besluit Ashley Van Hessche.

Zaterdag 12 februari om 16.30 uur: Kerdavo Avelgem B – Damesvolley Waregem C.