Kerdavo Avelgem A mag dromen van promotie

Kerdavo Avelgem A voert al van speeldag 1 de ranglijst aan in Promo 1. De ploeg van voorzitter Joris Blontrock (48) won zijn eerste tien wedstrijden. Enkel tegen Ruiselede A werd op de laatste speeldag voor de winterbreak geknoeid met de punten na een 3-2 nederlaag.

“Die wedstrijd gaf aan dat iedere ploeg van iedere ploeg kan winnen”, vertelt Joris, woonachtig in Spiere-Helkijn. “Op voorhand was de ambitie top vijf, maar nu we daar helemaal bovenaan staan… We mogen dromen hé, maar we blijven met beide voetjes op de grond. De zeges zijn er, maar die waren niet altijd even gemakkelijk. We zullen bij de pinken moeten blijven tot het einde. Dit weekend krijgen we rode lantaarn Sportiva Langemark A voorgeschoteld, maar daarna volgen er heel wat onderlinge confrontaties met de top vijf.”

“Promoveren? Het is zeker niet van moeten, maar we zouden het wel graag zien gebeuren. Dat zou in het verlengde liggen van het clubverleden. Onze (jeugd)werking mag gezien zijn. In maart nam ik de fakkel van voorzitter over van Willem Dewilde. Daarvoor was ik al zes jaar financieel beheerder en actief bij de events. Ook mijn dochter Lies is actief bij de club als jeugdcoördinator en speelster.”

Groeiende club

“Momenteel zijn we een groeiende club met 150 leden waarvan drie seniorploegen. Dat brengt al wel eens problemen met zich mee wat beschikbaarheid van de sportzalen betreft om te trainen. Vanaf volgend seizoen komt er beterschap met een fonkelnieuwe sporthal aan het Sint-Jan Berchmanscollege”, aldus Joris Blontrock.

(ELD)