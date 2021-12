Kavo wil heenronde winnend afsluiten: “De kloof met de zesde plek dichten”

Kavo staat bij de vrouwen in Promo 4B na negen wedstrijden op de negende plaats. Zondag komt Tielt B op bezoek, dat één punt meer heeft. Wil Kavo de seizoensambitie – een plaats in de linkerkolom – haalbaar houden, dan moet er gewonnen worden.

Kavo heeft een rijke traditie, waarbij de eerste ploeg ooit in de hoogste provinciale reeks aantrad. Die status kon niet aangehouden worden, maar met evenveel enthousiasme werd en wordt de plaatselijke jeugd de kans geboden om zijn favoriete vrijetijdsbesteding te beoefenen.

Duobaan

Bij de jeugd komt Kavo met vijf ploegen in competitie, van de Volleytoer tot de U17. “Daaruit moeten op termijn speelsters de hoofdploeg aanvullen”, zegt Louise Defever, die met Jan Berteloot in een duobaan coacht en traint. “We vormen een goed team. Die wisselwerking loopt al enkele seizoenen vlot en wordt ook door de speelsters als positief ervaren.”

Als seizoensprognose werd een plaats in de linkerkolom vooropgesteld. Met een negende plaats net niet halfweg – Kavo speelt op 19 december nog een inhaalwedstrijd tegen rode lantaarn Marke – is dubbele winst een noodzaak om die ambitie te halen. Kavo won op de openingsdag bij Deerlijk B, verloor dan zes keer op rij, en won de recentste twee. Toch is Louise Defever niet ontgoocheld over de rangschikking. “De meisjes geven het beste van zichzelf. Maar de pandemie maakt het niet eenvoudig om het volle rendement uit de groep te halen. Er zijn nogal eens afwezigen op training, door de vrees iemand te besmetten of besmet te geraken. Met die twee thuiswedstrijden moeten wij de kloof met de zesde kunnen dichten. Tielt telt wel één punt meer en heeft nog twee wedstrijden tegoed. Die dubbele winst geeft evenwel vertrouwen.” (RBD)

Zondag 12 december om 10.30 uur: Kavo Sint-Eloois-Winkel – Tievolley Tielt B.